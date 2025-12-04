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Новини Обстріли Сумщини
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Доба на Сумщині: ворог здійснив понад 10 обстрілів, зруйновано 2 будинки, пошкоджено кілька домівок

Доба на Сумщині: ворог здійснив понад 10 обстрілів

Протягом доби, з ранку 3 грудня до ранку 4 грудня 2025 року, російські війська здійснили понад 10 обстрілів по 6 населених пунктах у 5 територіальних громадах Сумської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров.

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Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

  • Сумська
  • Юнаківська
  • Краснопільська
  • Новослобідська
  • Великописарівська.

Ворог застосовував керовані авіаційні бомби, БпЛА, удари FPV-дронами

Пошкоджено та руйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

  • у Шалигинській громаді зруйновано житловий будинок;
  • у Зноб-Новгородській громаді зруйновано житловий будинок;
  • у Глухівській громаді є пошкодження в багатоквартирному будинку;
  • у Есманьській громаді є руйнування в багатоквартирному будинку.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 1 людину.

Внаслідок російських обстрілів території області за добу загиблих та постраждалих серед мирних жителів немає.

Також читайте: На Херсонщині через обстріли 3 людини загинули, з них 6-річна дівчинка, ще 7 осіб дістали поранення

Автор: 

армія рф (21297) обстріл (34547) Сумська область (4788)
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