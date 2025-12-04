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Доба на Сумщині: ворог здійснив понад 10 обстрілів, зруйновано 2 будинки, пошкоджено кілька домівок
Протягом доби, з ранку 3 грудня до ранку 4 грудня 2025 року, російські війська здійснили понад 10 обстрілів по 6 населених пунктах у 5 територіальних громадах Сумської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров.
Під ударами ворога були населені пункти таких громад:
- Сумська
- Юнаківська
- Краснопільська
- Новослобідська
- Великописарівська.
Ворог застосовував керовані авіаційні бомби, БпЛА, удари FPV-дронами
Пошкоджено та руйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Шалигинській громаді зруйновано житловий будинок;
- у Зноб-Новгородській громаді зруйновано житловий будинок;
- у Глухівській громаді є пошкодження в багатоквартирному будинку;
- у Есманьській громаді є руйнування в багатоквартирному будинку.
За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 1 людину.
Внаслідок російських обстрілів території області за добу загиблих та постраждалих серед мирних жителів немає.
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