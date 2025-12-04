Доба на Сумщині: ворог здійснив понад 10 обстрілів, зруйновано 2 будинки, пошкоджено кілька домівок

Протягом доби, з ранку 3 грудня до ранку 4 грудня 2025 року, російські війська здійснили понад 10 обстрілів по 6 населених пунктах у 5 територіальних громадах Сумської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров.

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Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

Сумська

Юнаківська

Краснопільська

Новослобідська

Великописарівська.

Ворог застосовував керовані авіаційні бомби, БпЛА, удари FPV-дронами

Пошкоджено та руйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Шалигинській громаді зруйновано житловий будинок;

у Зноб-Новгородській громаді зруйновано житловий будинок;

у Глухівській громаді є пошкодження в багатоквартирному будинку;

у Есманьській громаді є руйнування в багатоквартирному будинку.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 1 людину.

Внаслідок російських обстрілів території області за добу загиблих та постраждалих серед мирних жителів немає.

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