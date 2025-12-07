Оккупанты более 50 раз обстреляли Сумскую область: четверо ранены, повреждены объекты гражданской инфраструктуры. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки российские войска осуществили более 50 обстрелов по 25 населенным пунктам в 13 территориальных громадах Сумской области, в результате чего есть пострадавшие среди мирных жителей.

О ситуации с безопасностью в Сумской области по состоянию на утро 7 декабря рассказали в ОГА, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, враг применял удары БПЛА, РСЗО, удары FPV-дронами по территории Сумщины.

Какие громады подверглись атакам?

Под ударами врага оказались населенные пункты следующих громад:

▪️Белопольская

▪️Хотинская

▪️Краснопольская

▪️Ворожбянская

▪️Николаевская сельская

▪️Шосткинская

▪️Глуховская

▪️Шалигинская

▪️Есманьская

▪️Дружбовская

▪️Березовская

▪️Кролевецкая

▪️Великописаровская.

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Отмечается, что больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.

Пострадавшие

В Краснопольской громаде в результате удара российского дрона по гражданскому автомобилю ранения получили два мужчины – 53 и 65 лет. За медицинской помощью обратилась также пострадавшая 56-летняя женщина, которая находилась в автомобиле.

В Эсманьской громаде в результате удара российского дрона ранения получил 42-летний мужчина.

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Повреждения и разрушения

В результате вражеских атак повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

▪️в Глуховской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры;

▪️в Белопольской громаде повреждены частные жилые дома, уничтожен легковой автомобиль;

▪️в Ворожбянской громаде повреждены объекты гражданской инфраструктуры;

▪️в Краснопольской громаде поврежден легковой автомобиль, частный жилой дом;

▪️в Николаевской сельской громаде поврежден частный жилой дом;

▪️в Кролевецкой громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры;

▪️в Шосткинской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры, разрушен жилой дом;

▪️в Березовской громаде разрушен жилой дом;

▪️по уточненным данным, в Середино-Будской громаде разрушены жилые дома.

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За сутки воздушная тревога в области продолжалась 17 часов 26 минут.