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Новости Фото Обстрелы Сумщины
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Оккупанты более 50 раз обстреляли Сумскую область: четверо ранены, повреждены объекты гражданской инфраструктуры. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки российские войска осуществили более 50 обстрелов по 25 населенным пунктам в 13 территориальных громадах Сумской области, в результате чего есть пострадавшие среди мирных жителей.

О ситуации с безопасностью в Сумской области по состоянию на утро 7 декабря рассказали в ОГА, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, враг применял удары БПЛА, РСЗО, удары FPV-дронами по территории Сумщины.

Какие громады подверглись атакам?

Под ударами врага оказались населенные пункты следующих громад:

  • ▪️Белопольская
  • ▪️Хотинская
  • ▪️Краснопольская
  • ▪️Ворожбянская
  • ▪️Николаевская сельская
  • ▪️Шосткинская
  • ▪️Глуховская
  • ▪️Шалигинская
  • ▪️Есманьская
  • ▪️Дружбовская
  • ▪️Березовская
  • ▪️Кролевецкая
  • ▪️Великописаровская.

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Отмечается, что больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.

Пострадавшие

  • В Краснопольской громаде в результате удара российского дрона по гражданскому автомобилю ранения получили два мужчины – 53 и 65 лет. За медицинской помощью обратилась также пострадавшая 56-летняя женщина, которая находилась в автомобиле.
  • В Эсманьской громаде в результате удара российского дрона ранения получил 42-летний мужчина.

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Повреждения и разрушения

В результате вражеских атак повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • ▪️в Глуховской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры;
  • ▪️в Белопольской громаде повреждены частные жилые дома, уничтожен легковой автомобиль;
  • ▪️в Ворожбянской громаде повреждены объекты гражданской инфраструктуры;
  • ▪️в Краснопольской громаде поврежден легковой автомобиль, частный жилой дом;
  • ▪️в Николаевской сельской громаде поврежден частный жилой дом;
  • ▪️в Кролевецкой громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры;
  • ▪️в Шосткинской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры, разрушен жилой дом;
  • ▪️в Березовской громаде разрушен жилой дом;
  • ▪️по уточненным данным, в Середино-Будской громаде разрушены жилые дома.

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обстрелы Сумской области
обстрелы Сумской области
обстрелы Сумской области
обстрелы Сумской области

За сутки воздушная тревога в области продолжалась 17 часов 26 минут.

Автор: 

обстрел (33234) Сумская область (4248) Сумский район (621) Шосткинский район (168)
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