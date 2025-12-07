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Оккупанты более 50 раз обстреляли Сумскую область: четверо ранены, повреждены объекты гражданской инфраструктуры. ФОТОРЕПОРТАЖ
За прошедшие сутки российские войска осуществили более 50 обстрелов по 25 населенным пунктам в 13 территориальных громадах Сумской области, в результате чего есть пострадавшие среди мирных жителей.
О ситуации с безопасностью в Сумской области по состоянию на утро 7 декабря рассказали в ОГА, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, враг применял удары БПЛА, РСЗО, удары FPV-дронами по территории Сумщины.
Какие громады подверглись атакам?
Под ударами врага оказались населенные пункты следующих громад:
- ▪️Белопольская
- ▪️Хотинская
- ▪️Краснопольская
- ▪️Ворожбянская
- ▪️Николаевская сельская
- ▪️Шосткинская
- ▪️Глуховская
- ▪️Шалигинская
- ▪️Есманьская
- ▪️Дружбовская
- ▪️Березовская
- ▪️Кролевецкая
- ▪️Великописаровская.
Отмечается, что больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.
Пострадавшие
- В Краснопольской громаде в результате удара российского дрона по гражданскому автомобилю ранения получили два мужчины – 53 и 65 лет. За медицинской помощью обратилась также пострадавшая 56-летняя женщина, которая находилась в автомобиле.
- В Эсманьской громаде в результате удара российского дрона ранения получил 42-летний мужчина.
Повреждения и разрушения
В результате вражеских атак повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- ▪️в Глуховской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры;
- ▪️в Белопольской громаде повреждены частные жилые дома, уничтожен легковой автомобиль;
- ▪️в Ворожбянской громаде повреждены объекты гражданской инфраструктуры;
- ▪️в Краснопольской громаде поврежден легковой автомобиль, частный жилой дом;
- ▪️в Николаевской сельской громаде поврежден частный жилой дом;
- ▪️в Кролевецкой громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры;
- ▪️в Шосткинской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры, разрушен жилой дом;
- ▪️в Березовской громаде разрушен жилой дом;
- ▪️по уточненным данным, в Середино-Будской громаде разрушены жилые дома.
За сутки воздушная тревога в области продолжалась 17 часов 26 минут.
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