Новости Бои на Сумщине
Ситуация на севере Сумщины стабильная, Силы обороны наносят потери врагу, - Сырский

Силы обороны наносят значительные потери россиянам в Сумской области

ВСУ удерживают позиции на Северо-Слобожанском и Курском направлениях, нанося россиянам значительные потери в живой силе и технике.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на фейсбук-странице сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский.

Он отметил, что совершил рабочую поездку к подразделениям, выполняющим задачи на Северно-Слобожанском и Курском направлениях, и заслушал доклады командиров об оперативной обстановке в полосах ответственности.

"Противник пытается давить на позиции наших войск постоянными штурмовыми действиями. Несмотря на это, ситуация на севере Сумщины остается стабильной. Украинские воины уверенно удерживают занимаемые рубежи, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, снижают его боевой потенциал", - рассказал Сырский.

Главнокомандующий отметил, что выслушал проблемные вопросы вместе с предложениями, которые будут способствовать их решению и повышению эффективности боевой работы.

Сырский дал необходимые указания по обеспечению подразделений вездеходными транспортными средствами и дополнительными средствами поражения для ударов по районам сосредоточения российских войск.

По итогам совещаний уточнены боевые задачи, исходя из состава войск РФ и характера его действий, добавил Сырский.

Что предшествовало?

Накануне офицер отделения коммуникаций 80-й десантно-штурмовой Галицкой бригады Петр Гайдащук рассказал,  что российские ДРГ на Северо-Слобожанском направлении пытаются пересечь государственную границу и продвинуться в сторону позиций Сил обороны, действуют преимущественно ночью и небольшими группами.

Що за "курський напрямок " ? Після твоєї курської авантюри він перетворився на "сумський напрямок ".
06.12.2025 11:05 Ответить
Поганий знак.Коли це опудало,батьки якого на кацапії прекрасно себе почувають,говорить про стабільність,зазвичай невдовзі ситуація перетворюється на повну жопу.
06.12.2025 11:32 Ответить
 
 