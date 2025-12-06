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Новини Бої на Сумщині
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Ситуація на півночі Сумщини стабільна, Сили оборони завдають втрат ворогу, - Сирський

Сили оборони завдають значних втрат росіянам на Сумщині

ЗСУ утримують позиції на Північно-Слобожанському та Курському напрямках, завдаючи росіянам значних втрат у живій силі та техніці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на фейсбук-сторінці повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський.

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Він зазначив,  що здійснив робочу поїздку до підрозділів, що виконують завдання на Північно-Слобожанському та Курському напрямках та  заслухав доповіді командирів щодо оперативної обстановки у смугах відповідальності.

"Противник намагається тиснути на позиції наших військ постійними штурмовими діями. Незважаючи на це, ситуація на півночі Сумщини залишається стабільною. Українські воїни впевнено утримують займані рубежі, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, знижують його бойовий потенціал",  - розповів Сирський.

Головнокомандувач зауважив, що вислухав проблемні питання разом із пропозиціями, що сприятимуть їх вирішенню та підвищенню ефективності бойової роботи.

Сирський віддав необхідні вказівки щодо забезпечення підрозділів всюдихідними транспортними засобами і додатковими засобами ураження для ударів по районах зосередження російських військ.

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За підсумками нарад уточнені бойові завдання, з огляду на склад військ РФ та характер їхніх дій, додав Сирський.

Що передувало?

Напередодні офіцер відділення комунікацій 80-ї десантно-штурмової Галицької бригади Петро Гайдащук розповів,  що російські ДРГ на Північно-слобожанському напрямку намагаються перетнути державний кордон і просунутися в бік позицій Сил оборони, діють переважно вночі і невеликими групами.

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Автор: 

Сумська область (4794) бойові дії (5989) Сирський Олександр (955)
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Топ коментарі
+4
Що за "курський напрямок " ? Після твоєї курської авантюри він перетворився на "сумський напрямок ".
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06.12.2025 11:05 Відповісти
+3
Поганий знак.Коли це опудало,батьки якого на кацапії прекрасно себе почувають,говорить про стабільність,зазвичай невдовзі ситуація перетворюється на повну жопу.
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06.12.2025 11:32 Відповісти
+1
Поганий знак - це, коли Сирський співає свою улюблену пісню
"Всьо карашо, прекраснайа маркиса"

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06.12.2025 13:21 Відповісти

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