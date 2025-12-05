Россияне пытаются небольшими группами ночью пересечь границу на Сумщине, но их уничтожают еще на подходах, - 80-я ДШБ

Российские ДРГ на Северо-Слобожанском направлении пытаются пересечь государственную границу и продвинуться в сторону позиций Сил обороны, действуют преимущественно ночью и небольшими группами.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом в эфире телемарафона рассказал офицер отделения коммуникаций 80-й десантно-штурмовой Галицкой бригады Петр Гайдащук.

Оккупанты действуют преимущественно ночью

По его словам, противник действует небольшими группами, обычно в ночное время и под прикрытием тумана. В то же время десантники заблаговременно обнаруживают такие попытки и уничтожают российские подразделения еще на подходах.

"Туман - довольно важный фактор для врага. Также оккупанты часто продвигаются ночью. Они надеются, что дроны в таких условиях работают хуже и мы их не заметим. Но это не совсем так", - рассказал он.

Ликвидация россиян

Отмечается, что накануне украинским военным удалось ликвидировать группу из 15 российских штурмовиков. По информации бригады, они пересекли границу ночью, используя два квадроцикла и багги.

"Группу обнаружили еще во время пересечения границы. Сначала наши операторы дронов уничтожили квадроциклы и багги - транспорт, который мог ускорить их движение и содержать боекомплект или провизию. А уже после этого была ликвидирована и пехота", - рассказал Гайдащук.

Он отметил, что подобные попытки российских групп проникнуть в лесистую местность происходят постоянно, но ВСУ не дают им накапливать силы и продвигаться вглубь территории.