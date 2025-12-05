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Новини Атаки ДРГ на прикордоння Сумщини Наступ РФ на Сумщину Бої на Сумщині
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Росіяни намагаються малими групами вночі перетнути кордон на Сумщині, але їх знищують ще на підходах, - 80-та ДШБ

Ситуація на кордоні на Сумщині

Російські ДРГ на Північно-слобожанському напрямку намагаються перетнути державний кордон і просунутися в бік позицій Сил оборони, діють переважно вночі і невеликими групами.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це в ефірі телемарафону розповів офіцер відділення комунікацій 80-ї десантно-штурмової Галицької бригади Петро Гайдащук.

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Окупанти діють переважно вночі

За його словами, противник діє невеликими групами, зазвичай у нічний час та під прикриттям туману. Водночас десантники завчасно виявляють такі спроби та знищують російські підрозділи ще на підходах.

"Туман - доволі важливий фактор для ворога. Також окупанти часто просуваються вночі. Вони сподіваються, що дрони в таких умовах працюють гірше і ми їх не помітимо. Але це не зовсім так", - розповів він.

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Ліквідація росіян

Зазначається, що напередодні українським військовим вдалося ліквідувати групу з 15 російських штурмовиків. За інформацією бригади, вони перетнули кордон уночі, використовуючи два квадроцикли та багі.

"Групу виявили ще під час перетину кордону. Спершу наші оператори дронів знищили квадроцикли та багі - транспорт, який міг пришвидшити їхній рух і містити боєкомплект або провізію. А вже після цього була ліквідована й піхота", - розповів Гайдащук.

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Він зауважив, що подібні спроби російських груп проникнути в лісисту місцевість відбуваються постійно, але ЗСУ не дають їм накопичувати сили та просуватися вглиб території.

Автор: 

Сумська область (4789) бойові дії (5984) 80 окрема десантно-штурмова бригада (169) ДРГ (157)
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**********, дорога в один кінець! Пригожин! Зустрічай йолопів …
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05.12.2025 20:41 Відповісти
Я так розумію, знову "про€£алі" якусь територію ??
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06.12.2025 00:48 Відповісти
 
 