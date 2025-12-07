Окупанти понад 50 разів обстріляли Сумщину: четверо поранених, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби російські війська здійснили понад 50 обстрілів по 25 населених пунктах у 13 територіальних громадах Сумської області, унаслідок чого є постраждалі серед мирних жителів.

Про безпекову ситуацію в Сумській області станом на ранок 7 грудня розповіли в ОВА, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, ворог застосовував удари БпЛА, РСЗВ, удари FPV-дронами по території Сумщини.

Які громади зазнали атак?

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

▪️Білопільська

▪️Хотінська

▪️Краснопільська

▪️Ворожбянська

▪️Миколаївська сільська

▪️Шосткинська

▪️Глухівська

▪️Шалигинська

▪️Есманьська

▪️Дружбівська

▪️Березівська

▪️Кролевецька

▪️Великописарівська.

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Зазначається, що найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Постраждалі

У Краснопільській громаді через удар російського дрона по цивільному автомобілю поранення дістали двоє чоловіків – 53 та 65 років. По медичну допомогою звернулася також постраждала 56-річна жінка, яка перебувала в авто.

У Есманьській громаді внаслідок удару російського дрона поранення дістав 42-річний чоловік.

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Пошкодження та руйнування

Унаслідок ворожих атак пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

▪️у Глухівській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;

▪️у Білопільській громаді пошкоджено приватні житлові будинки, знищено легковий автомобіль;

▪️у Ворожбянській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури;

▪️у Краснопільській громаді пошкоджено легковий автомобіль, приватний житловий будинок;

▪️у Миколаївській сільській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;

▪️у Кролевецькій громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;

▪️у Шосткинській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, зруйновано житловий будинок;

▪️у Березівській громаді зруйновано житловий будинок;

▪️за уточненими даними, у Середино-Будській громаді зруйновано житлові будинки.

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За добу повітряна тривога в області тривала 17 годин 26 хвилин.