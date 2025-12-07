536 0
Окупанти понад 50 разів обстріляли Сумщину: четверо поранених, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури. ФОТОрепортаж
Упродовж минулої доби російські війська здійснили понад 50 обстрілів по 25 населених пунктах у 13 територіальних громадах Сумської області, унаслідок чого є постраждалі серед мирних жителів.
Про безпекову ситуацію в Сумській області станом на ранок 7 грудня розповіли в ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, ворог застосовував удари БпЛА, РСЗВ, удари FPV-дронами по території Сумщини.
Які громади зазнали атак?
Під ударами ворога були населені пункти таких громад:
- ▪️Білопільська
- ▪️Хотінська
- ▪️Краснопільська
- ▪️Ворожбянська
- ▪️Миколаївська сільська
- ▪️Шосткинська
- ▪️Глухівська
- ▪️Шалигинська
- ▪️Есманьська
- ▪️Дружбівська
- ▪️Березівська
- ▪️Кролевецька
- ▪️Великописарівська.
Зазначається, що найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.
Постраждалі
- У Краснопільській громаді через удар російського дрона по цивільному автомобілю поранення дістали двоє чоловіків – 53 та 65 років. По медичну допомогою звернулася також постраждала 56-річна жінка, яка перебувала в авто.
- У Есманьській громаді внаслідок удару російського дрона поранення дістав 42-річний чоловік.
Пошкодження та руйнування
Унаслідок ворожих атак пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- ▪️у Глухівській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
- ▪️у Білопільській громаді пошкоджено приватні житлові будинки, знищено легковий автомобіль;
- ▪️у Ворожбянській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури;
- ▪️у Краснопільській громаді пошкоджено легковий автомобіль, приватний житловий будинок;
- ▪️у Миколаївській сільській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
- ▪️у Кролевецькій громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
- ▪️у Шосткинській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, зруйновано житловий будинок;
- ▪️у Березівській громаді зруйновано житловий будинок;
- ▪️за уточненими даними, у Середино-Будській громаді зруйновано житлові будинки.
За добу повітряна тривога в області тривала 17 годин 26 хвилин.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль