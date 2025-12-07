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Новини Фото Обстріли Сумщини
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Окупанти понад 50 разів обстріляли Сумщину: четверо поранених, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби російські війська здійснили понад 50 обстрілів по 25 населених пунктах у 13 територіальних громадах Сумської області, унаслідок чого є постраждалі серед мирних жителів.

Про безпекову ситуацію в Сумській області станом на ранок 7 грудня розповіли в ОВА, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, ворог застосовував удари БпЛА, РСЗВ, удари FPV-дронами по території Сумщини.

Які громади зазнали атак?

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

  • ▪️Білопільська
  • ▪️Хотінська
  • ▪️Краснопільська
  • ▪️Ворожбянська
  • ▪️Миколаївська сільська
  • ▪️Шосткинська
  • ▪️Глухівська
  • ▪️Шалигинська
  • ▪️Есманьська
  • ▪️Дружбівська
  • ▪️Березівська
  • ▪️Кролевецька
  • ▪️Великописарівська.

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Зазначається, що найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Постраждалі

  • У Краснопільській громаді через удар російського дрона по цивільному автомобілю поранення дістали двоє чоловіків – 53 та 65 років. По медичну допомогою звернулася також постраждала 56-річна жінка, яка перебувала в авто.
  • У Есманьській громаді внаслідок удару російського дрона поранення дістав 42-річний чоловік.

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Пошкодження та руйнування

Унаслідок ворожих атак пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

  • ▪️у Глухівській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
  • ▪️у Білопільській громаді пошкоджено приватні житлові будинки, знищено легковий автомобіль;
  • ▪️у Ворожбянській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури;
  • ▪️у Краснопільській громаді пошкоджено легковий автомобіль, приватний житловий будинок;
  • ▪️у Миколаївській сільській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
  • ▪️у Кролевецькій громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
  • ▪️у Шосткинській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, зруйновано житловий будинок;
  • ▪️у Березівській громаді зруйновано житловий будинок;
  • ▪️за уточненими даними, у Середино-Будській громаді зруйновано житлові будинки.

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обстріли Сумщини
обстріли Сумщини
обстріли Сумщини
обстріли Сумщини

За добу повітряна тривога в області тривала 17 годин 26 хвилин.

Автор: 

обстріл (34588) Сумська область (4798) Сумський район (630) Шосткинський район (170)
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