Россия атакует Украину ударными дронами, - Воздушные силы
Вечером воскресенья, 7 декабря, российские войска запустили ударные беспилотники для атаки по Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Куда движутся вражеские дроны
В 17:23 - сообщалось о движении "Шахедов" в Черниговской области. БПЛА зафиксирован над Киевским водохранилищем, курс на запад (Киевская область).
В 19:11 - вражеские ударные БПЛА на юге Харьковской области вектором движения на Днепр.
Берегите себя и находитесь в безопасных местах!
- Ранее сообщалось, что в течение воскресенья, 7 декабря, в результате российских обстрелов в Сумской области пострадали четыре человека.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
після зустрічі із трампістами !!
Скоріше б він або застрелився , або повісився від того ,
що не може втілити свої забаганки перед своєю
алкашнею і кацапською рванью