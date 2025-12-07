РУС
Новости Атака беспилотников
Россия атакует Украину ударными дронами, - Воздушные силы

Атака шахидов 7 декабря

Вечером воскресенья, 7 декабря, российские войска запустили ударные беспилотники для атаки по Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Куда движутся вражеские дроны

В 17:23 - сообщалось о движении "Шахедов" в Черниговской области. БПЛА зафиксирован над Киевским водохранилищем, курс на запад (Киевская область).

В 19:11 - вражеские ударные БПЛА на юге Харьковской области вектором движения на Днепр.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

Кремлівського вилупка добряче накрила агонія в останні дні ,
після зустрічі із трампістами !!
Скоріше б він або застрелився , або повісився від того ,
що не може втілити свої забаганки перед своєю
алкашнею і кацапською рванью
