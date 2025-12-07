Россия атакует Украину ударными дронами, - Воздушные силы

Вечером воскресенья, 7 декабря, российские войска запустили ударные беспилотники для атаки по Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Куда движутся вражеские дроны

В 17:23 - сообщалось о движении "Шахедов" в Черниговской области. БПЛА зафиксирован над Киевским водохранилищем, курс на запад (Киевская область).

В 19:11 - вражеские ударные БПЛА на юге Харьковской области вектором движения на Днепр.

Ранее сообщалось, что в течение воскресенья, 7 декабря, в результате российских обстрелов в Сумской области пострадали четыре человека.

