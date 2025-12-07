7 908 14
Боевая работа зенитного ракетного комплекса "Iris-T" по российским крылатым ракетам. ВИДЕО
В ночь на 6 декабря 2025 года Воздушные силы Вооруженных Сил Украины во время массированной атаки РФ отработали по крылатым ракетам и дронам врага.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в ходе отражения атаки авиация и подразделения противовоздушной обороны воздушного командования "Запад" уничтожили 12 крылатых ракет и 39 ударных БПЛА противника.
На кадрах боевая работа зенитного ракетного комплекса "Iris-T".
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Оце гарна робота!