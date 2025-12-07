Боевая работа зенитного ракетного комплекса "Iris-T" по российским крылатым ракетам. ВИДЕО

В ночь на 6 декабря 2025 года Воздушные силы Вооруженных Сил Украины во время массированной атаки РФ отработали по крылатым ракетам и дронам врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в ходе отражения атаки авиация и подразделения противовоздушной обороны воздушного командования "Запад" уничтожили 12 крылатых ракет и 39 ударных БПЛА противника.

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На кадрах боевая работа зенитного ракетного комплекса "Iris-T".

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