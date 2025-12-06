Нацгвардейцы сбили три российских "шахеда" во время ночной атаки РФ. ВИДЕО

В ночь на 6 декабря 2025 года во время очередной комбинированной атаки РФ воины 19-й бригады НГУ уничтожили ударный беспилотник типа "Shahed".

Мобильная огневая группа быстро определила направление полета дрона, зафиксировав его акустически и визуально. После открытия огня из стрелкового оружия аппарат был ликвидирован - он взорвался в воздухе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, военнослужащие 2-й Галицкой бригады НГУ также сбили 2 российских ударных дрона "Shahed" во Львовской области.

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Слаженные и профессиональные действия гвардейцев позволили предотвратить разрушения и защитили жизни мирных жителей и важные объекты инфраструктуры.

Нацгвардейцы в очередной раз демонстрируют: каждая ночь и каждый день - это непрерывная работа для безопасности Украины.

Видео боевой работы обнародовано в официальном телеграм-канале Нацгвардии Украины.

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