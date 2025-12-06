Нацгвардійці збили три російські "шахеди" під час нічної атаки РФ. ВIДЕО

У ніч на 6 грудня 2025 року під час чергової комбінованої атаки РФ воїни 19‑ї бригади НГУ знищили ударний безпілотник типу "Shahed".

Мобільна вогнева група швидко визначила напрямок польоту дрона, зафіксувавши його акустично та візуально. Після відкриття вогню зі стрілецької зброї апарат був ліквідований - він вибухнув у повітрі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, військовослужбовці 2‑ї Галицької бригади НГУ також збили 2 російські ударні дрони "Shahed" на Львівщині.

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Злагоджені та професійні дії гвардійців дозволили запобігти руйнуванням і захистили життя мирних жителів та важливі об’єкти інфраструктури.

Нацгвардійці вкотре демонструють: кожна ніч і кожен день - це безперервна робота задля безпеки України.

Відео бойової роботи оприлюднено в офіційному телеграм-каналі Нацгвардії України.

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