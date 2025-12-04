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РФ атакувала двома "Іскандерами" та 138 БпЛА: ППО знешкодила 114 цілей. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 4 грудня російські загарбники випустили по Україні балістичні ракети та безпілотники різних типів.
Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.
Чим атакував ворог?
Росіяни випустили дві балістичні ракети Іскандер-М із Ростовської області та окупованого Криму.
Також ворог запустив 138 БпЛА типу Shahed, Гербера та ін. із напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Брянськ – РФ, Чауда - ТОТ АР Крим.
Близько 85 із них – "шахеди".
Як відпрацювала ППО?
Cтаном на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 114 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання балістичних ракет та 24 ударних БпЛА на 14 локаціях.
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Jolli Rabbit
показати весь коментар04.12.2025 12:49 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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