РФ атаковала двумя "искандерами" и 138 БПЛА: ПВО обезвредила 114 целей. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 4 декабря российские захватчики выпустили по Украине баллистические ракеты и беспилотники различных типов.
Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.
Чем атаковал враг?
Россияне выпустили две баллистические ракеты Искандер-М из Ростовской области и оккупированного Крыма.
Также враг запустил 138 БПЛА типа Shahed, Гербера и др. из направлений: Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Брянск – РФ, Чауда – ВОТ АР Крым.
Около 85 из них – "шахеды".
Как отработала ПВО?
По состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 114 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание баллистических ракет и 24 ударных БПЛА на 14 локациях.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль