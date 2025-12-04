РУС
Новости Результат работы ПВО
666 0

РФ атаковала двумя "искандерами" и 138 БПЛА: ПВО обезвредила 114 целей. ИНФОГРАФИКА

РФ била Искандерами и БПЛА: как отработала ПВО 4 декабря?

В ночь на 4 декабря российские захватчики выпустили по Украине баллистические ракеты и беспилотники различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

Чем атаковал враг?

Россияне выпустили две баллистические ракеты Искандер-М из Ростовской области и оккупированного Крыма.

Также враг запустил 138 БПЛА типа Shahed, Гербера и др. из направлений: Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Брянск – РФ, Чауда – ВОТ АР Крым.

Около 85 из них – "шахеды".

Как отработала ПВО?

По состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 114 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистических ракет и 24 ударных БПЛА на 14 локациях.

РФ била Искандерами и БПЛА: как отработала ПВО 4 декабря?

обстрел (30751) ПВО (3293) Воздушные силы (2822) Шахед (1697)
