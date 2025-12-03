США развернули первое подразделение с аналогом "Шахеда"

Армия Соединенных Штатов впервые развернула на Ближнем Востоке боевое подразделение, оснащенное новыми дронами-камикадзе LUCAS — бюджетной реконструкцией иранского "Шахеда".

Об этом пишет издание The War Zone, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Новейший комплекс поступил на вооружение в составе специальной оперативной группы Scorpion Strike, которая работает как первое подразделение армии США, специализирующееся на применении ударных беспилотников.

Читайте: США обвинили Европу в игнорировании американских компаний при перевооружении, — Politico

Первое развернутое подразделение с новыми дронами-камикадзе

Журналисты отмечают, что за подготовку и использование БПЛА отвечают около двух десятков американских военных.

Беспилотник LUCAS создан компанией SpektreWorks из штата Аризона в партнерстве с Министерством обороны США.

Аппарат имеет дельтаобразную форму, корпус длиной около 3 метров и размах крыльев 2,4 метра. Дрон оборудован системой автономной координации, что позволяет применять его в роевых атаках и сетевых боевых операциях.

Читайте также: Рютте исключил "план Б" НАТО без США: Поддержка Украины не прекратится

"Можем перевернуть сценарий по Ирану" — Пентагон

Стоимость одного LUCAS составляет примерно 35 тысяч долларов, что делает его близким по ценовой категории к "Шахеду".

Компания-разработчик также публикует характеристики тренировочного варианта дрона-мишени на базе LUCAS: дальность полета — до 714 км, скорость — около 140 км/ч, грузоподъемность — 18 кг. При этом не уточняется, насколько эти параметры совпадают с боевой модификацией.

"Мы уже вышли на этап, когда не только массово производим эти системы, но и впервые размещаем их на Ближнем Востоке. Фактически мы способны изменить сценарий в противостоянии с Ираном", — заявил представитель оборонного ведомства США.

Он также намекнул, что при необходимости уже Иран может подвергнуться массированной дроновой атаке, как он сам делал с Израилем и как "россияне делали с Украиной".

Читайте: Украина готовит встречи в США. Умеров и Гнатов продолжат разговор с представителями Трампа, - Зеленский

Ранее мы сообщали, что российские захватчики выпустили по Украине модернизированные "Шахеды". На одном из таких обнаружили ракету класса "воздух-воздух".

Читайте также: В Молдове нашли дрон, похожий на российский БПЛА "Гербера". ВИДЕО