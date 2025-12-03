РУС
Новости
2 030 10

США развернули первое подразделение с аналогом "Шахеда"

США выпустили аналог шахеда

Армия Соединенных Штатов впервые развернула на Ближнем Востоке боевое подразделение, оснащенное новыми дронами-камикадзе LUCAS — бюджетной реконструкцией иранского "Шахеда".

Об этом пишет издание The War Zone, информирует Цензор.НЕТ.

Новейший комплекс поступил на вооружение в составе специальной оперативной группы Scorpion Strike, которая работает как первое подразделение армии США, специализирующееся на применении ударных беспилотников.

Первое развернутое подразделение с новыми дронами-камикадзе

Журналисты отмечают, что за подготовку и использование БПЛА отвечают около двух десятков американских военных. 

Беспилотник LUCAS создан компанией SpektreWorks из штата Аризона в партнерстве с Министерством обороны США.

Аппарат имеет дельтаобразную форму, корпус длиной около 3 метров и размах крыльев 2,4 метра. Дрон оборудован системой автономной координации, что позволяет применять его в роевых атаках и сетевых боевых операциях.

"Можем перевернуть сценарий по Ирану" — Пентагон

Стоимость одного LUCAS составляет примерно 35 тысяч долларов, что делает его близким по ценовой категории к "Шахеду".

Компания-разработчик также публикует характеристики тренировочного варианта дрона-мишени на базе LUCAS: дальность полета — до 714 км, скорость — около 140 км/ч, грузоподъемность — 18 кг. При этом не уточняется, насколько эти параметры совпадают с боевой модификацией.

"Мы уже вышли на этап, когда не только массово производим эти системы, но и впервые размещаем их на Ближнем Востоке. Фактически мы способны изменить сценарий в противостоянии с Ираном", — заявил представитель оборонного ведомства США.

Он также намекнул, что при необходимости уже Иран может подвергнуться массированной дроновой атаке, как он сам делал с Израилем и как "россияне делали с Украиной".

+5
Ну а не краще було протестувати в Україні?
03.12.2025 21:33 Ответить
+5
нехватає президента державника!
03.12.2025 22:01 Ответить
+3
Чудові союзники, могли б і нам постачати
Хоча хз чи це наші вже союзники чи підарів
03.12.2025 21:55 Ответить
Це сором... Америка переймає і копіює військові технологіі в Ірана.
03.12.2025 21:46 Ответить
це цілком нормально якщо така зброя дієва, КНР так майже всю зброю срср скопіював без назв просто під номерами виріб 1,2,3.......
03.12.2025 22:00 Ответить
Це взагалі нормальна практика, копіювати успішні та ефективні розробки і байдуже хто їх створив.
03.12.2025 22:06 Ответить
Сором для США це коли військові на Алясці перед ****** червону доріжку розстеляли , а у запозиченні у ворога дієвої зброї ніякого сорому немає .Он совок проект атомний у США у 1945 украв та так що янкі і досі сцються перед парашинцями , щось не бачу щоб комусь на болотах від цього соромно стало .
03.12.2025 23:06 Ответить
"могли б і нам постачати"

могли бы уже давно сами скопировать
03.12.2025 21:57 Ответить
А нахріна копірувати, у нас же своя Фламінго є, ми ж ого-го... Хоча, схоже еге-ге 🤪
03.12.2025 22:00 Ответить
Цікаво, чого не хватає Україні, щоб скопіювати іранські дрони і ними ж лупити по кацапах, мізків, грошей, технічних можливостей чи чотири рочки це замало, хоча навіть тупі... ну дуууууже тупі американці і ті спромоглися... чи, може, не такі вже тупі... і чи американці🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
03.12.2025 21:58 Ответить
