В Молдове нашли разбитый дрон, похожий на российский БПЛА "Гербера". ВИДЕО

В центральной части Молдовы, в Сынжерейском районе, нашли дрон, похожий на российский БПЛА "Гербера".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

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Дрон нашли в поле между селами Пепени и Копачены. Местный житель загрузил дрон на мотоблок и привез его в Пепени.

Глава села отметил, что дрон похож на те, которые уже летали в прошлом в воздушном пространстве Молдовы. Он добавил, что эксперты оценят беспилотник и представят свои выводы.

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Российские дроны в Молдове

В ночь на 25 ноября в воздушном пространстве Молдовы зафиксировали шесть беспилотников. Один из них упал на крышу дома в селе Нижние Кугурешты Флорешского района

Ранее, в ночь на 19 ноября, в воздушное пространство страны залетел беспилотник. В связи с этим Министерство иностранных дел страны вызвало посла России.

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