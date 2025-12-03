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В Молдове нашли разбитый дрон, похожий на российский БПЛА "Гербера". ВИДЕО

В центральной части Молдовы, в Сынжерейском районе, нашли дрон, похожий на российский БПЛА "Гербера".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

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Российский дрон в Молдове

Дрон нашли в поле между селами Пепени и Копачены. Местный житель загрузил дрон на мотоблок и привез его в Пепени.

Глава села отметил, что дрон похож на те, которые уже летали в прошлом в воздушном пространстве Молдовы. Он добавил, что эксперты оценят беспилотник и представят свои выводы.

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Российские дроны в Молдове

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беспилотник (5326) Молдова (2009) дроны (7376) Шахед (2262)
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А він , напевно , і мотоблок свій заправив пальним злитим з тої гербери ...? 😜
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03.12.2025 17:45 Ответить
Судячи з того що двигуна на балалайці немає , то не тільки заправив ,а і модифікував мотоблока
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03.12.2025 19:35 Ответить
у господарстві згодиться
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03.12.2025 17:49 Ответить
Музей в якому селі відкриють? В с. Пепені чи с.Копачені?
Куди посол ерефії приїде?
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03.12.2025 18:10 Ответить
Гербера
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03.12.2025 18:16 Ответить
Ключиве слово - схожий.
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03.12.2025 18:28 Ответить
Ключове що ніхто не протестує як у випадкові з танкерами кацапськими , всім пох , головне щоб кацапню влаштовувало.
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03.12.2025 19:37 Ответить
спи спокійно молодово, то мабуть не гербера
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03.12.2025 20:41 Ответить
 
 