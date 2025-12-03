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У Молдові знайшли дрон, схожий на російський БпЛА "Гербера". ВIДЕО

У центральній частині Молдови, в Синжерейському районі, знайшли дрон, схожий на російський БпЛА "Гербера".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

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російський дрон у Молдові

Дрон знайшли у полі між селами Пепені та Копачені. Місцевий мешканець завантажив дрон на мотоблок та привіз його у Пепені.

Очільник села зазначив, що дрон схожий на ті, які вже літали у минулому у повітряному просторі Молдови. Він додав, що експерти оцінять безпілотник та нададуть свої висновки.

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Російські дрони у Молдові

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безпілотник БпЛА (5977) Молдова (2203) дрони (8448) Шахед (2271)
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А він , напевно , і мотоблок свій заправив пальним злитим з тої гербери ...? 😜
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03.12.2025 17:45 Відповісти
Судячи з того що двигуна на балалайці немає , то не тільки заправив ,а і модифікував мотоблока
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03.12.2025 19:35 Відповісти
у господарстві згодиться
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03.12.2025 17:49 Відповісти
Музей в якому селі відкриють? В с. Пепені чи с.Копачені?
Куди посол ерефії приїде?
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03.12.2025 18:10 Відповісти
Гербера
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03.12.2025 18:16 Відповісти
Ключиве слово - схожий.
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03.12.2025 18:28 Відповісти
Ключове що ніхто не протестує як у випадкові з танкерами кацапськими , всім пох , головне щоб кацапню влаштовувало.
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03.12.2025 19:37 Відповісти
спи спокійно молодово, то мабуть не гербера
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03.12.2025 20:41 Відповісти
 
 