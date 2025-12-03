У Молдові знайшли дрон, схожий на російський БпЛА "Гербера". ВIДЕО
У центральній частині Молдови, в Синжерейському районі, знайшли дрон, схожий на російський БпЛА "Гербера".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Дрон знайшли у полі між селами Пепені та Копачені. Місцевий мешканець завантажив дрон на мотоблок та привіз його у Пепені.
Очільник села зазначив, що дрон схожий на ті, які вже літали у минулому у повітряному просторі Молдови. Він додав, що експерти оцінять безпілотник та нададуть свої висновки.
Російські дрони у Молдові
- У ніч на 25 листопада в повітряному просторі Молдови зафіксували шість безпілотників. Один із них упав на дах будинку в селі Нижні Кугурешти Флорешського район
- Раніше, в ніч на 19 листопада, у повітряний простір країни залетів безпілотник. У зв’язку з цим Міністерство закордонних справ країни викликало посла Росії.
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