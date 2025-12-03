У Молдові знайшли дрон, схожий на російський БпЛА "Гербера". ВIДЕО

У центральній частині Молдови, в Синжерейському районі, знайшли дрон, схожий на російський БпЛА "Гербера".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Дрон знайшли у полі між селами Пепені та Копачені. Місцевий мешканець завантажив дрон на мотоблок та привіз його у Пепені.

Очільник села зазначив, що дрон схожий на ті, які вже літали у минулому у повітряному просторі Молдови. Він додав, що експерти оцінять безпілотник та нададуть свої висновки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санду про дрони РФ над Молдовою: "Ніяких магічних рішень немає"

Російські дрони у Молдові

У ніч на 25 листопада в повітряному просторі Молдови зафіксували шість безпілотників. Один із них упав на дах будинку в селі Нижні Кугурешти Флорешського район

Раніше, в ніч на 19 листопада, у повітряний простір країни залетів безпілотник. У зв’язку з цим Міністерство закордонних справ країни викликало посла Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Перед будівлею МЗС у Молдові поставили збитий дрон під час візиту посла РФ для вручення ноти протесту. ФОТО