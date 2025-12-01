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Новости Фото Модернизация шахедов
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Рашисты запустили "шахед", на котором была ракета класса "воздух-воздух", - военный. ФОТО

Российские захватчики выпустили по Украине модернизированные "шахеды". На одном из них обнаружили ракету класса "воздух-воздух".

Об этом заявил специалист по радиотехнологиям, военный Сергей Бескрестов (Флеш), передает Цензор.НЕТ.

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"Сегодня впервые на Шахеде была обнаружена ракета класса воздух-воздух Р-60", - отметил он.

РФ модернизировала шахеды: теперь на них ракеты
РФ модернизировала шахеды: теперь на них ракеты

Для чего это нужно россиянам?

По словам военного, такая комбинация предназначена для уничтожения вертолетов и самолетов тактической авиации, которые охотятся за Шахедами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал "шахедами" Николаев: горела крыша многоэтажки (обновлено)

РФ модернизировала шахеды: теперь на них ракеты

Автор: 

ракеты (3993) Шахед (2255)
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Топ комментарии
+9
Відповідь буде страндартною :
-гра прутнєм на роялі
-відосик
-потужність та стурбованості.

А що ви чекаэте від шапіто?
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01.12.2025 15:54 Ответить
+5
а ми у відповідь просто збили цю ху!!н@
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01.12.2025 16:03 Ответить
+4
сьогодні збили 2 реактивних шахеди
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01.12.2025 15:52 Ответить
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А ми у відповідь?
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01.12.2025 15:46 Ответить
Відповідь буде страндартною :
-гра прутнєм на роялі
-відосик
-потужність та стурбованості.

А що ви чекаэте від шапіто?
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01.12.2025 15:54 Ответить
а ми у відповідь просто збили цю ху!!н@
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01.12.2025 16:03 Ответить
намалювали фламінго і радіємо
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01.12.2025 16:05 Ответить
А ми у відповідь тиждень тому дроном збили вертоліт кацапський десь під растовом .
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01.12.2025 16:55 Ответить
А це вже серйозно. Хочуть повторити наш трюк з "Малюками", тільки у повітрі.
Треба якось розвивати малу безпілотну авіацію для збиття ішакєдов, бо так всі літаки ані за хєр собачий втратимо.
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01.12.2025 15:46 Ответить
Або гроші, крадені в Українців, перевести собі на рахунки, на будівництво маєтків, або на Захист України!!!
Зеленський з мафіозі приблуд95, прийняли рішення, що краще на себе украдуть гроші, крадені в Українців з тарифів!!!
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01.12.2025 16:14 Ответить
Як тільки ****** не гадить в Україні, після листа якунОвоща до нього, у 2014 році!!
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01.12.2025 15:47 Ответить
це був привід. Він чокнутий на "все ви станете рускими или умрете" от і все
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01.12.2025 15:52 Ответить
цікаво як такий дивний кентавр мав спрацювати? 🙄
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01.12.2025 15:47 Ответить
Елементарно. Як тілки ГСН -Р60 зазватить ціл -пуск.
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01.12.2025 15:56 Ответить
ну тут платформа для пуску дуже нестабільна, маса самої ракетим плюс направляюча третина від всієї конструкції. кудивоно полетить то загадка. хіба що відлякувати щось що близько підлетить, але після пуску той шахед скорше кувиркнеться від реактивного вихлопу тож на ціль якусь таке запускати теж сенсу нема ... дивне рішення коротше
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01.12.2025 16:31 Ответить
То ж наша авіація навряд перехоплює шахеди на зустрічному..
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01.12.2025 17:28 Ответить
на таран взяти гелікоптер. Я не бачу пускових салазок для ракети
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01.12.2025 16:31 Ответить
А-а-а! ну най пробують 😂
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01.12.2025 16:36 Ответить
Салазки на"Катюші" Ракети повітря-повітря просто скидаються в момент пуску.
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01.12.2025 17:12 Ответить
шото пішло не так ,вона сама важить 50кг
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01.12.2025 15:48 Ответить
Варто було очікувати. Наші дронарі збивають гелікоптери у ростовській області. Вони теж щось випробовують...
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01.12.2025 15:48 Ответить
А яким чином визначається час пуску ракети і через який канал подається команда?
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01.12.2025 15:49 Ответить
спитай шось простіше
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01.12.2025 15:51 Ответить
у теплової головки самонаведення є сектор захвату - головне, щоб попереду не летіли "свої" дрони
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01.12.2025 15:52 Ответить
кнопочний телефон на ракеті і дзвінок на телефон.
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01.12.2025 15:52 Ответить
Може на ішкеді стоїть камера з прицілом і пуск здійснюється по радіоканалу?
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01.12.2025 15:55 Ответить
Реактивний шахед на швидкості 400 км/год так просто не наздогнати! А захід із передньої напівсфери тепер дуже ризикований!
"Отака казка, малята" і ця казка не дуже весела!
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01.12.2025 15:50 Ответить
сьогодні збили 2 реактивних шахеди
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01.12.2025 15:52 Ответить
вони не весь час летять на 400, от і підстерегли ППошники! Респект білоцерківцям...
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01.12.2025 15:54 Ответить
 
 