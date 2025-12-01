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Рашисты запустили "шахед", на котором была ракета класса "воздух-воздух", - военный. ФОТО
Российские захватчики выпустили по Украине модернизированные "шахеды". На одном из них обнаружили ракету класса "воздух-воздух".
Об этом заявил специалист по радиотехнологиям, военный Сергей Бескрестов (Флеш), передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня впервые на Шахеде была обнаружена ракета класса воздух-воздух Р-60", - отметил он.
Для чего это нужно россиянам?
По словам военного, такая комбинация предназначена для уничтожения вертолетов и самолетов тактической авиации, которые охотятся за Шахедами.
Топ комментарии
+9 Jolli Rabbit
показать весь комментарий01.12.2025 15:54 Ответить Ссылка
+5 ирина ира #418568
показать весь комментарий01.12.2025 16:03 Ответить Ссылка
+4 Yriii Yriii #538882
показать весь комментарий01.12.2025 15:52 Ответить Ссылка
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-гра прутнєм на роялі
-відосик
-потужність та стурбованості.
А що ви чекаэте від шапіто?
Треба якось розвивати малу безпілотну авіацію для збиття ішакєдов, бо так всі літаки ані за хєр собачий втратимо.
Зеленський з мафіозі приблуд95, прийняли рішення, що краще на себе украдуть гроші, крадені в Українців з тарифів!!!
"Отака казка, малята" і ця казка не дуже весела!