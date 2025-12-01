Рашисты запустили "шахед", на котором была ракета класса "воздух-воздух", - военный. ФОТО

Российские захватчики выпустили по Украине модернизированные "шахеды". На одном из них обнаружили ракету класса "воздух-воздух".

Об этом заявил специалист по радиотехнологиям, военный Сергей Бескрестов (Флеш), передает Цензор.НЕТ.

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"Сегодня впервые на Шахеде была обнаружена ракета класса воздух-воздух Р-60", - отметил он.





Для чего это нужно россиянам?

По словам военного, такая комбинация предназначена для уничтожения вертолетов и самолетов тактической авиации, которые охотятся за Шахедами.

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