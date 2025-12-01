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Новини Фото Модернізація Шахедів
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Рашисти запустили "шахед", на якому була ракета класу "повітря-повітря", - військовий. ФОТО

Російські загарбники випустили по Україні модернізовані "шахеди". На одному з таких виявили ракету класу "повітря-повітря".

Про це заявив фахівець із радіотехнологій, військовий Сергій Бескрестнов (Флеш), передає Цензор.НЕТ.

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"Сьогодні вперше на Шахеді була виявлена ракета класу повітря-повітря Р-60", - зазначив він.

РФ модернізувала шахеди: тепер на них ракети
РФ модернізувала шахеди: тепер на них ракети

Також дивіться: У Вишгороді з даху будинку зняли бойову частину дрона і 22 касети РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Для чого це потрібно росіянам?

За словами військового, така комбінація призначена для знищення вертольотів і літаків тактичної авіації, які полюють за Шахедами.

Читайте: Росіяни ставлять на "шахеди" 16-канальні системи для обходу української РЕБ, - Міноборони

РФ модернізувала шахеди: тепер на них ракети

Автор: 

ракети (4449) Шахед (2264)
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Топ коментарі
+9
Відповідь буде страндартною :
-гра прутнєм на роялі
-відосик
-потужність та стурбованості.

А що ви чекаэте від шапіто?
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01.12.2025 15:54 Відповісти
+5
а ми у відповідь просто збили цю ху!!н@
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01.12.2025 16:03 Відповісти
+4
сьогодні збили 2 реактивних шахеди
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01.12.2025 15:52 Відповісти
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А ми у відповідь?
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01.12.2025 15:46 Відповісти
Відповідь буде страндартною :
-гра прутнєм на роялі
-відосик
-потужність та стурбованості.

А що ви чекаэте від шапіто?
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01.12.2025 15:54 Відповісти
а ми у відповідь просто збили цю ху!!н@
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01.12.2025 16:03 Відповісти
намалювали фламінго і радіємо
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01.12.2025 16:05 Відповісти
А ми у відповідь тиждень тому дроном збили вертоліт кацапський десь під растовом .
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01.12.2025 16:55 Відповісти
А це вже серйозно. Хочуть повторити наш трюк з "Малюками", тільки у повітрі.
Треба якось розвивати малу безпілотну авіацію для збиття ішакєдов, бо так всі літаки ані за хєр собачий втратимо.
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01.12.2025 15:46 Відповісти
Або гроші, крадені в Українців, перевести собі на рахунки, на будівництво маєтків, або на Захист України!!!
Зеленський з мафіозі приблуд95, прийняли рішення, що краще на себе украдуть гроші, крадені в Українців з тарифів!!!
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01.12.2025 16:14 Відповісти
Як тільки ****** не гадить в Україні, після листа якунОвоща до нього, у 2014 році!!
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01.12.2025 15:47 Відповісти
це був привід. Він чокнутий на "все ви станете рускими или умрете" от і все
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01.12.2025 15:52 Відповісти
цікаво як такий дивний кентавр мав спрацювати? 🙄
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01.12.2025 15:47 Відповісти
Елементарно. Як тілки ГСН -Р60 зазватить ціл -пуск.
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01.12.2025 15:56 Відповісти
ну тут платформа для пуску дуже нестабільна, маса самої ракетим плюс направляюча третина від всієї конструкції. кудивоно полетить то загадка. хіба що відлякувати щось що близько підлетить, але після пуску той шахед скорше кувиркнеться від реактивного вихлопу тож на ціль якусь таке запускати теж сенсу нема ... дивне рішення коротше
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01.12.2025 16:31 Відповісти
То ж наша авіація навряд перехоплює шахеди на зустрічному..
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01.12.2025 17:28 Відповісти
на таран взяти гелікоптер. Я не бачу пускових салазок для ракети
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01.12.2025 16:31 Відповісти
А-а-а! ну най пробують 😂
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01.12.2025 16:36 Відповісти
Салазки на"Катюші" Ракети повітря-повітря просто скидаються в момент пуску.
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01.12.2025 17:12 Відповісти
шото пішло не так ,вона сама важить 50кг
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01.12.2025 15:48 Відповісти
Варто було очікувати. Наші дронарі збивають гелікоптери у ростовській області. Вони теж щось випробовують...
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01.12.2025 15:48 Відповісти
А яким чином визначається час пуску ракети і через який канал подається команда?
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01.12.2025 15:49 Відповісти
спитай шось простіше
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01.12.2025 15:51 Відповісти
у теплової головки самонаведення є сектор захвату - головне, щоб попереду не летіли "свої" дрони
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01.12.2025 15:52 Відповісти
кнопочний телефон на ракеті і дзвінок на телефон.
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01.12.2025 15:52 Відповісти
Може на ішкеді стоїть камера з прицілом і пуск здійснюється по радіоканалу?
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01.12.2025 15:55 Відповісти
Реактивний шахед на швидкості 400 км/год так просто не наздогнати! А захід із передньої напівсфери тепер дуже ризикований!
"Отака казка, малята" і ця казка не дуже весела!
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01.12.2025 15:50 Відповісти
сьогодні збили 2 реактивних шахеди
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01.12.2025 15:52 Відповісти
вони не весь час летять на 400, от і підстерегли ППошники! Респект білоцерківцям...
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01.12.2025 15:54 Відповісти
 
 