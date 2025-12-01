Рашисти запустили "шахед", на якому була ракета класу "повітря-повітря", - військовий. ФОТО

Російські загарбники випустили по Україні модернізовані "шахеди". На одному з таких виявили ракету класу "повітря-повітря".

Про це заявив фахівець із радіотехнологій, військовий Сергій Бескрестнов (Флеш), передає Цензор.НЕТ.

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"Сьогодні вперше на Шахеді була виявлена ракета класу повітря-повітря Р-60", - зазначив він.





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Для чого це потрібно росіянам?

За словами військового, така комбінація призначена для знищення вертольотів і літаків тактичної авіації, які полюють за Шахедами.

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