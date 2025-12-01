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Рашисти запустили "шахед", на якому була ракета класу "повітря-повітря", - військовий. ФОТО
Російські загарбники випустили по Україні модернізовані "шахеди". На одному з таких виявили ракету класу "повітря-повітря".
Про це заявив фахівець із радіотехнологій, військовий Сергій Бескрестнов (Флеш), передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вперше на Шахеді була виявлена ракета класу повітря-повітря Р-60", - зазначив він.
Для чого це потрібно росіянам?
За словами військового, така комбінація призначена для знищення вертольотів і літаків тактичної авіації, які полюють за Шахедами.
Топ коментарі
+9 Jolli Rabbit
показати весь коментар01.12.2025 15:54 Відповісти Посилання
+5 ирина ира #418568
показати весь коментар01.12.2025 16:03 Відповісти Посилання
+4 Yriii Yriii #538882
показати весь коментар01.12.2025 15:52 Відповісти Посилання
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-гра прутнєм на роялі
-відосик
-потужність та стурбованості.
А що ви чекаэте від шапіто?
Треба якось розвивати малу безпілотну авіацію для збиття ішакєдов, бо так всі літаки ані за хєр собачий втратимо.
Зеленський з мафіозі приблуд95, прийняли рішення, що краще на себе украдуть гроші, крадені в Українців з тарифів!!!
"Отака казка, малята" і ця казка не дуже весела!