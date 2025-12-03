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Новини Безпека США
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США розгорнули перший підрозділ з аналогом "Шахеда"

США випустили аналог шахеда

Армія Сполучених Штатів вперше розгорнула на Близькому Сході бойовий підрозділ, оснащений новими дронами-камікадзе LUCAS — бюджетною реконструкцією іранського "Шахеда".

Про це пише видання The War Zone, інформує Цензор.НЕТ.

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Новітній комплекс став на озброєння у складі спеціальної оперативної групи Scorpion Strike, яка працює як перший підрозділ армії США, що спеціалізується на застосуванні ударних безпілотників.

Читайте: США звинуватили Європу в ігноруванні американських компаній при переозброєнні, - Politico

Перший розгорнутий підрозділ із новими дронами-камікадзе

Журналісти зазначають, що за підготовку та використання БпЛА відповідають близько двох десятків американських військових. 

Безпілотник LUCAS створений компанією SpektreWorks зі штату Аризона у партнерстві з Міністерством оборони США.

Апарат має дельтаподібну форму, корпус довжиною близько 3 метрів і розмах крил 2,4 метра. Дрон обладнаний системою автономної координації, що дозволяє застосовувати його у ройових атаках і мережевих бойових операціях.

Також читайте: Рютте виключив "план Б" НАТО без США: Підтримка України не припиниться

"Можемо перевернути сценарій щодо Ірану" — Пентагон

Вартість одного LUCAS становить приблизно 35 тисяч доларів, що робить його близьким за ціновою категорією до "Шахеда".

Компанія-розробник також публікує характеристики тренувального варіанта дрона-мішені на базі LUCAS: дальність польоту — до 714 км, швидкість — близько 140 км/год, вантажопідйомність — 18 кг. При цьому не уточнюється, наскільки ці параметри збігаються з бойовою модифікацією.

"Ми вже вийшли на етап, коли не лише масово виробляємо ці системи, але й вперше розміщуємо їх на Близькому Сході. Фактично ми здатні змінити сценарій у протистоянні з Іраном", — заявив представник оборонного відомства США.

Він також натякнув, що за потреби вже Іран може зазнати масованої дронової атаки, як сам він робив з Ізраїлем і як "росіяни робили з Україною".

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Також читайте: У Молдові знайшли дрон, схожий на російський БпЛА "Гербера". ВIДЕО

Автор: 

безпілотник БпЛА (5977) США (26755) Шахед (2271)
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Топ коментарі
+11
Ну а не краще було протестувати в Україні?
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03.12.2025 21:33 Відповісти
+8
нехватає президента державника!
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03.12.2025 22:01 Відповісти
+5
Чудові союзники, могли б і нам постачати
Хоча хз чи це наші вже союзники чи підарів
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03.12.2025 21:55 Відповісти
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Ну а не краще було протестувати в Україні?
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03.12.2025 21:33 Відповісти
Це сором... Америка переймає і копіює військові технологіі в Ірана.
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03.12.2025 21:46 Відповісти
це цілком нормально якщо така зброя дієва, КНР так майже всю зброю срср скопіював без назв просто під номерами виріб 1,2,3.......
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03.12.2025 22:00 Відповісти
Це взагалі нормальна практика, копіювати успішні та ефективні розробки і байдуже хто їх створив.
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03.12.2025 22:06 Відповісти
Сором для США це коли військові на Алясці перед ****** червону доріжку розстеляли , а у запозиченні у ворога дієвої зброї ніякого сорому немає .Он совок проект атомний у США у 1945 украв та так що янкі і досі сцються перед парашинцями , щось не бачу щоб комусь на болотах від цього соромно стало .
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03.12.2025 23:06 Відповісти
Чудові союзники, могли б і нам постачати
Хоча хз чи це наші вже союзники чи підарів
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03.12.2025 21:55 Відповісти
Они никогда не называли себя союзниками. Когда Зеля сказал Трампу что мы партнёры, тот его поправил, сказал, что США - арбитр
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04.12.2025 01:21 Відповісти
"могли б і нам постачати"

могли бы уже давно сами скопировать
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03.12.2025 21:57 Відповісти
А нахріна копірувати, у нас же своя Фламінго є, ми ж ого-го... Хоча, схоже еге-ге 🤪
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03.12.2025 22:00 Відповісти
Хто це Фламінго бачив, крім як на відосиках? Це виріб для відмивання грошей.
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04.12.2025 10:16 Відповісти
Цікаво, чого не хватає Україні, щоб скопіювати іранські дрони і ними ж лупити по кацапах, мізків, грошей, технічних можливостей чи чотири рочки це замало, хоча навіть тупі... ну дуууууже тупі американці і ті спромоглися... чи, може, не такі вже тупі... і чи американці🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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03.12.2025 21:58 Відповісти
нехватає президента державника!
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03.12.2025 22:01 Відповісти
Лукаш? Це на честь лукашенки? Нє, ну не можна ж вже ТАК прогинатися перед колгоспником
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03.12.2025 23:38 Відповісти
Взагалі-то іранці перші скопіювали розробку німців.
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04.12.2025 08:34 Відповісти
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/prototip_dlja_shahed_136_buv_stvorenij_u_frn_sche_v_1980_h_rokah_pid_nazvoju_dar-13482.html Прототип для Shahed-136 був створений у ФРН ще в 1980-х роках під назвою DAR
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04.12.2025 08:37 Відповісти
 
 