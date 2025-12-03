США розгорнули перший підрозділ з аналогом "Шахеда"
Армія Сполучених Штатів вперше розгорнула на Близькому Сході бойовий підрозділ, оснащений новими дронами-камікадзе LUCAS — бюджетною реконструкцією іранського "Шахеда".
Про це пише видання The War Zone, інформує Цензор.НЕТ.
Новітній комплекс став на озброєння у складі спеціальної оперативної групи Scorpion Strike, яка працює як перший підрозділ армії США, що спеціалізується на застосуванні ударних безпілотників.
Перший розгорнутий підрозділ із новими дронами-камікадзе
Журналісти зазначають, що за підготовку та використання БпЛА відповідають близько двох десятків американських військових.
Безпілотник LUCAS створений компанією SpektreWorks зі штату Аризона у партнерстві з Міністерством оборони США.
Апарат має дельтаподібну форму, корпус довжиною близько 3 метрів і розмах крил 2,4 метра. Дрон обладнаний системою автономної координації, що дозволяє застосовувати його у ройових атаках і мережевих бойових операціях.
"Можемо перевернути сценарій щодо Ірану" — Пентагон
Вартість одного LUCAS становить приблизно 35 тисяч доларів, що робить його близьким за ціновою категорією до "Шахеда".
Компанія-розробник також публікує характеристики тренувального варіанта дрона-мішені на базі LUCAS: дальність польоту — до 714 км, швидкість — близько 140 км/год, вантажопідйомність — 18 кг. При цьому не уточнюється, наскільки ці параметри збігаються з бойовою модифікацією.
"Ми вже вийшли на етап, коли не лише масово виробляємо ці системи, але й вперше розміщуємо їх на Близькому Сході. Фактично ми здатні змінити сценарій у протистоянні з Іраном", — заявив представник оборонного відомства США.
Він також натякнув, що за потреби вже Іран може зазнати масованої дронової атаки, як сам він робив з Ізраїлем і як "росіяни робили з Україною".
- Раніше ми повідомляли, що російські загарбники випустили по Україні модернізовані "Шахеди". На одному з таких виявили ракету класу "повітря-повітря".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хоча хз чи це наші вже союзники чи підарів
могли бы уже давно сами скопировать