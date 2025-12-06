Ворог масовано атакував Волинь: є влучання у цивільні підприємства у Луцьку
У ніч проти суботи, 6 грудня, війська РФ масовано атакували територію Волинської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Волинської ОВА Іван Рудницький, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, у повітряному просторі Волинської області під час повітряної тривоги сили безпеки й оборони зафіксували 22 ворожі "Шахеди", з яких 11 вдалося знищити.
Є влучання
"Однак, є влучання у цивільні підприємства на території Луцька. Також від падіння збитих уламків є пожежі: складської будівлі на території Луцька та житлового будинку в Луцькому районі", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, на місцях влучань та падіння уламків працюють всі відповідні служби.
Минулося без постраждалих
На щастя, обійшлося без людських жертв. За медичною допомогою станом на зараз також ніхто не звертався.
"Дякуємо протиповітряній обороні за роботу та захист Волині", - наголосив очільник області.
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