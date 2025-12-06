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Ворог масовано атакував Волинь: є влучання у цивільні підприємства у Луцьку

Атака шахедів на Волинь

У ніч проти суботи, 6 грудня, війська РФ масовано атакували територію Волинської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Волинської ОВА Іван Рудницький, інформує Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, у повітряному просторі Волинської області під час повітряної тривоги сили безпеки й оборони зафіксували 22 ворожі "Шахеди", з яких 11 вдалося знищити.

Є влучання

"Однак, є влучання у цивільні підприємства на території Луцька. Також від падіння збитих уламків є пожежі: складської будівлі на території Луцька та житлового будинку в Луцькому районі", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, на місцях влучань та падіння уламків працюють всі відповідні служби.

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Минулося без постраждалих

На щастя, обійшлося без людських жертв. За медичною допомогою станом на зараз також ніхто не звертався.

"Дякуємо протиповітряній обороні за роботу та захист Волині", - наголосив очільник області.

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Автор: 

Луцьк (450) обстріл (34578) Шахед (2279) Волинська область (979) Луцький район (56)
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