Російські удари по Львівській області: атаковано критичну інфраструктуру
Вночі 6 грудня ворог атакував критичну енергетичну інфраструктуру Львівської області. У селі Сілець пошкоджено кілька будинків, двоє людей постраждали.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Максим Козицький.
"Ворог атакував бойовими безпілотниками та крилатими ракетами критичну енергетичну інфраструктуру Львівської області", - йдетиься в повідомленні.
У селі Сілець Шептицького району через падіння уламків загорівся приватний будинок. За попередньою інформацією, постраждали двоє людей.
Ще щонайменше три будинки у цьому селі пошкоджені.
Перші наслідки масованої атаки РФ
Очільник Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що внаслідок масованої атаки РФ ракетами й дронами по низці населених пунктів області постраждали щонайменше троє людей.
У Вишгородському районі ушпиталено жінку 1979 року народження - у неї уламкові поранення руки, грудної клітки та спини, а також закрита травма шийного відділу хребта.
Ще одна постраждала - 40-річна жінка - дістала рвану рану щоки. Медичну допомогу надали на місці, госпіталізація не знадобилася.
У Фастові поранено чоловіка 1983 року народження. У нього рвана рана лівої гомілки, стан не потребує стаціонарного лікування.
Через удар по залізничній інфраструктурі у Фастові "Укрзалізниця" тимчасово змінює маршрути пасажирських поїздів, що мали проходити через місто цієї ночі.
Уночі атаки також зазнали Запорізький район, а також Дніпро та область. На Запоріжжі, за словами голови ОВА Івана Федорова, обійшлося без постраждалих. У Дніпропетровській області наслідки обстрілів наразі уточнюються.
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