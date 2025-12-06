РУС
Российские удары по Львовской области: атакована критическая инфраструктура

ракеты массированный обстрел

Ночью 6 декабря враг атаковал критическую энергетическую инфраструктуру Львовской области. В селе Силец повреждены несколько домов, два человека пострадали.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Максим Козицкий.

"Враг атаковал боевыми беспилотниками и крылатыми ракетами критическую энергетическую инфраструктуру Львовской области", - говорится в сообщении.

В селе Силец Шептицкого района из-за падения обломков загорелся частный дом. По предварительной информации, пострадали два человека.

Еще как минимум три дома в этом селе повреждены.

Первые последствия массированной атаки РФ 

Глава Киевской ОГА Николай Калашник сообщил, что в результате массированной атаки РФ ракетами и дронами по ряду населенных пунктов области пострадали по меньшей мере три человека.

В Вышгородском районе госпитализирована женщина 1979 года рождения - у нее осколочные ранения руки, грудной клетки и спины, а также закрытая травма шейного отдела позвоночника.
Еще одна пострадавшая - 40-летняя женщина - получила рваную рану щеки. Медицинская помощь оказана на месте, госпитализация не потребовалась.

В Фастове ранен мужчина 1983 года рождения. У него рваная рана левой голени, состояние не требует стационарного лечения.

Из-за удара по железнодорожной инфраструктуре в Фастове "Укрзализныця" временно меняет маршруты пассажирских поездов, которые должны были проходить через город этой ночью.

Ночью атакам также подверглись Запорожский район, а также Днепр и область. В Запорожье, по словам главы ОГА Ивана Федорова, обошлось без пострадавших. В Днепропетровской области последствия обстрелов пока уточняются.

обстрел (30771) Львовская область (3109) Шептицкий район (3) Селец (1)
