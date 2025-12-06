Российские удары по Львовской области: атакована критическая инфраструктура
Ночью 6 декабря враг атаковал критическую энергетическую инфраструктуру Львовской области. В селе Силец повреждены несколько домов, два человека пострадали.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Максим Козицкий.
"Враг атаковал боевыми беспилотниками и крылатыми ракетами критическую энергетическую инфраструктуру Львовской области", - говорится в сообщении.
В селе Силец Шептицкого района из-за падения обломков загорелся частный дом. По предварительной информации, пострадали два человека.
Еще как минимум три дома в этом селе повреждены.
Первые последствия массированной атаки РФ
Глава Киевской ОГА Николай Калашник сообщил, что в результате массированной атаки РФ ракетами и дронами по ряду населенных пунктов области пострадали по меньшей мере три человека.
В Вышгородском районе госпитализирована женщина 1979 года рождения - у нее осколочные ранения руки, грудной клетки и спины, а также закрытая травма шейного отдела позвоночника.
Еще одна пострадавшая - 40-летняя женщина - получила рваную рану щеки. Медицинская помощь оказана на месте, госпитализация не потребовалась.
В Фастове ранен мужчина 1983 года рождения. У него рваная рана левой голени, состояние не требует стационарного лечения.
Из-за удара по железнодорожной инфраструктуре в Фастове "Укрзализныця" временно меняет маршруты пассажирских поездов, которые должны были проходить через город этой ночью.
Ночью атакам также подверглись Запорожский район, а также Днепр и область. В Запорожье, по словам главы ОГА Ивана Федорова, обошлось без пострадавших. В Днепропетровской области последствия обстрелов пока уточняются.
