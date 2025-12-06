Враг массированно атаковал Волынь: есть попадания в гражданские предприятия в Луцке
В ночь на субботу, 6 декабря, войска РФ массированно атаковали территорию Волынской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Волынской ОГА Иван Рудницкий, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в воздушном пространстве Волынской области во время воздушной тревоги силы безопасности и обороны зафиксировали 22 вражеских "Шахеда", из которых 11 удалось уничтожить.
Есть попадания
"Однако, есть попадания в гражданские предприятия на территории Луцка. Также от падения сбитых обломков есть пожары: складского здания на территории Луцка и жилого дома в Луцком районе", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что на местах попаданий и падения обломков работают все соответствующие службы.
Обошлось без пострадавших
К счастью, обошлось без человеческих жертв. За медицинской помощью на данный момент также никто не обращался.
"Спасибо противовоздушной обороне за работу и защиту Волыни", - подчеркнул глава области.
