Враг массированно атаковал Волынь: есть попадания в гражданские предприятия в Луцке

В ночь на субботу, 6 декабря, войска РФ массированно атаковали территорию Волынской области.

Об этом сообщил глава Волынской ОГА Иван Рудницкий.

Как отмечается, в воздушном пространстве Волынской области во время воздушной тревоги силы безопасности и обороны зафиксировали 22 вражеских "Шахеда", из которых 11 удалось уничтожить.

Есть попадания

"Однако, есть попадания в гражданские предприятия на территории Луцка. Также от падения сбитых обломков есть пожары: складского здания на территории Луцка и жилого дома в Луцком районе", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на местах попаданий и падения обломков работают все соответствующие службы.

Обошлось без пострадавших

К счастью, обошлось без человеческих жертв. За медицинской помощью на данный момент также никто не обращался.

"Спасибо противовоздушной обороне за работу и защиту Волыни", - подчеркнул глава области.

