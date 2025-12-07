Бойова робота зенітного ракетного комплексу "Iris-T" по російських крилатих ракетах. ВIДЕО

У ніч на 6 грудня 2025 року Повітряні сили Збройних Сил України під час масованої атаки РФ відпрацювали по крилатих ракетах та дронах ворога.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час відбиття атаки авіація та підрозділи протиповітряної оборони повітряного командування "Захід" знищили 12 крилатих ракет та 39 ударних БпЛА противника.

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На кадрах бойова робота зенітного ракетного комплексу "Iris-T".

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