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Бойова робота зенітного ракетного комплексу "Iris-T" по російських крилатих ракетах. ВIДЕО

У ніч на 6 грудня 2025 року Повітряні сили Збройних Сил України під час масованої атаки РФ відпрацювали по крилатих ракетах та дронах ворога.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час відбиття атаки авіація та підрозділи протиповітряної оборони повітряного командування "Захід" знищили 12 крилатих ракет та 39 ударних БпЛА противника.

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На кадрах бойова робота зенітного ракетного комплексу "Iris-T".

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Автор: 

крилаті ракети (1127) ракети (4460) знищення (10385) атака (1672) ЗСУ (8863) повітряний простір України (22) Повітряні сили (3486) Шахед (2281)
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Топ коментарі
+18
Дякую ЗСУ
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07.12.2025 12:18 Відповісти
+8
Ціль знищена. Витрата одна.
Оце гарна робота!
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07.12.2025 12:30 Відповісти
+6
Протиповітряний бій це секунди від моменту захвата цилі на супровід та знищення.
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07.12.2025 12:31 Відповісти

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