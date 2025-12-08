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Новини Відключення електроенергії Удари по енергетиці
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Відключення світла триватимуть в кращому разі до початку квітня, - голова Ради асоціації відновлюваної енергетики Ігнатьєв

Скільки триватимуть відключення світла

За сприятливого розвитку ситуації графіки вимкнень електропостачання діятимуть протягом усієї зими й можуть бути скасовані лише на початку квітня.

Про це розповів голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на espreso.

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Невтішні прогнози

На превеликий жаль, ми маємо звикнути до цих графіків відключень електроенергії, які будуть достатньо довгими. Вони триватимуть всю зиму, а залишать нас, в кращому випадку, десь на початку квітня. Тобто графіки будуть тривалими та складними. Але треба звикнути і жити в цих графіках", - зауважив експерт.

На його думку щодо проходження зими, то немає ні негативного сценарію, ні позитивного, скоріше, цей сценарій - посередині.

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Можливі нові атаки на енергетику

"Оптимістичний сценарій - ми не панікуємо, живемо з приладами накопичення електроенергії, які треба встигати швидко заряджати. Негативний сценарій - звісно, ворог буде продовжувати завдавати ударів по наших елементах енергосистеми, внаслідок чого ми добами будемо сидіти, як і зараз, без електричної енергії. Середньозважений сценарій - треба звикнути до графіків, які у нас були раніше - 4 години через 4 без стабільного електропостачання", - прокоментував Ігнатьєв.

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енергетика (3861) відключення світла (1689)
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Топ коментарі
+16
Тому шо ліпший друг Зеленського Міндіч і Вовін кум Чернишов на москву регулярно двушечку відсилали.
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08.12.2025 08:56 Відповісти
+13
ЕЕеее, з ***** провинна не знимаєтся, тут дякують міндічам з чернишовими та особисто Зе за "побудований" триривневий зазист енергетиці, за народні мільярди та двушечки на москву.
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08.12.2025 09:06 Відповісти
+11
Та ви пригадайте жахливий початок 2019 року: зрадницькі мінські домовленності, погане цілодобове світло в хатах, тарифний геноцид, космічні ціни на цибулю, нестерпна корупція, захмарний індекс борщу, долар по 26, пенсія "а ну спробуй прожити хоча б місяць", війна на якій наживалися та не бажали закінчувати, але потім же прийшов зеленський і з кожним роком ставало все краще і краще, ну а зараз так взагалі все зешибісь.
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08.12.2025 09:16 Відповісти

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