Відключення світла триватимуть в кращому разі до початку квітня, - голова Ради асоціації відновлюваної енергетики Ігнатьєв
За сприятливого розвитку ситуації графіки вимкнень електропостачання діятимуть протягом усієї зими й можуть бути скасовані лише на початку квітня.
Про це розповів голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на espreso.
Невтішні прогнози
На превеликий жаль, ми маємо звикнути до цих графіків відключень електроенергії, які будуть достатньо довгими. Вони триватимуть всю зиму, а залишать нас, в кращому випадку, десь на початку квітня. Тобто графіки будуть тривалими та складними. Але треба звикнути і жити в цих графіках", - зауважив експерт.
На його думку щодо проходження зими, то немає ні негативного сценарію, ні позитивного, скоріше, цей сценарій - посередині.
Можливі нові атаки на енергетику
"Оптимістичний сценарій - ми не панікуємо, живемо з приладами накопичення електроенергії, які треба встигати швидко заряджати. Негативний сценарій - звісно, ворог буде продовжувати завдавати ударів по наших елементах енергосистеми, внаслідок чого ми добами будемо сидіти, як і зараз, без електричної енергії. Середньозважений сценарій - треба звикнути до графіків, які у нас були раніше - 4 години через 4 без стабільного електропостачання", - прокоментував Ігнатьєв.
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