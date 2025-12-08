Відключення світла триватимуть в кращому разі до початку квітня, - голова Ради асоціації відновлюваної енергетики Ігнатьєв

За сприятливого розвитку ситуації графіки вимкнень електропостачання діятимуть протягом усієї зими й можуть бути скасовані лише на початку квітня.

Про це розповів голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на espreso.

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Невтішні прогнози

На превеликий жаль, ми маємо звикнути до цих графіків відключень електроенергії, які будуть достатньо довгими. Вони триватимуть всю зиму, а залишать нас, в кращому випадку, десь на початку квітня. Тобто графіки будуть тривалими та складними. Але треба звикнути і жити в цих графіках", - зауважив експерт.

На його думку щодо проходження зими, то немає ні негативного сценарію, ні позитивного, скоріше, цей сценарій - посередині.

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Можливі нові атаки на енергетику

"Оптимістичний сценарій - ми не панікуємо, живемо з приладами накопичення електроенергії, які треба встигати швидко заряджати. Негативний сценарій - звісно, ворог буде продовжувати завдавати ударів по наших елементах енергосистеми, внаслідок чого ми добами будемо сидіти, як і зараз, без електричної енергії. Середньозважений сценарій - треба звикнути до графіків, які у нас були раніше - 4 години через 4 без стабільного електропостачання", - прокоментував Ігнатьєв.

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