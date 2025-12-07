РУС
Войска РФ атаковали энергетическую инфраструктуру в Полтавской и Черниговской областях, - Минэнерго

Энергетика снова под ударом

Этой ночью враг нанес удар по объектам энергетической инфраструктуры Полтавской области, в частности г. Кременчуг, и Черниговской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Как отмечается, энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение всех абонентов.

Применяются почасовые отключения

Во всех регионах Украины сегодня применяются графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Читайте также: Аварийные отключения света введены в 5 областях

"Время и объем применения ограничений могут измениться", - отмечают в Минэнерго.

Что предшествовало?

  • Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что по всей Украине объявляли воздушную тревогу. Был зафиксирован взлет МиГ-31К. На Кременчуг летели скоростные цели. Также, по данным Воздушных сил, город атаковали дроны.
  • Впоследствии стало известно, что враг нанес комбинированный удар по Кременчугу: есть перебои со светом, водой и теплом.

Читайте также: Чехия поднимала свои вертолеты в Польше во время массированной атаки РФ на Украину

В Урядовому кварталі, посадові особи з держсекретарями, уже мабуть і читали, що мали робити з 2019 року!!??



ЗАКОН УКРАЇНИ

Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n1109 № 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#n2359 № 1089-IX від 16.12.2020
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-20#n369 № 1357-IX від 30.03.2021, ВВР, 2021, № 29, ст.234}
07.12.2025 11:20 Ответить
У чиновниквв світло є,особливо верхушки і їм наплювати на всіх інших,не мішайти красти
07.12.2025 11:43 Ответить
 
 