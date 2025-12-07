Войска РФ атаковали энергетическую инфраструктуру в Полтавской и Черниговской областях, - Минэнерго
Этой ночью враг нанес удар по объектам энергетической инфраструктуры Полтавской области, в частности г. Кременчуг, и Черниговской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.
Как отмечается, энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение всех абонентов.
Применяются почасовые отключения
Во всех регионах Украины сегодня применяются графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.
"Время и объем применения ограничений могут измениться", - отмечают в Минэнерго.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что по всей Украине объявляли воздушную тревогу. Был зафиксирован взлет МиГ-31К. На Кременчуг летели скоростные цели. Также, по данным Воздушных сил, город атаковали дроны.
- Впоследствии стало известно, что враг нанес комбинированный удар по Кременчугу: есть перебои со светом, водой и теплом.
