Войска РФ атаковали энергетическую инфраструктуру в Полтавской и Черниговской областях, - Минэнерго

Этой ночью враг нанес удар по объектам энергетической инфраструктуры Полтавской области, в частности г. Кременчуг, и Черниговской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Как отмечается, энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение всех абонентов.

Применяются почасовые отключения

Во всех регионах Украины сегодня применяются графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Читайте также: Аварийные отключения света введены в 5 областях

"Время и объем применения ограничений могут измениться", - отмечают в Минэнерго.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что по всей Украине объявляли воздушную тревогу. Был зафиксирован взлет МиГ-31К. На Кременчуг летели скоростные цели. Также, по данным Воздушных сил, город атаковали дроны.

Впоследствии стало известно, что враг нанес комбинированный удар по Кременчугу: есть перебои со светом, водой и теплом.

Читайте также: Чехия поднимала свои вертолеты в Польше во время массированной атаки РФ на Украину