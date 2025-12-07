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Війська РФ атакували енергетичну інфраструктуру на Полтавщині та Чернігівщині, - Міненерго
Цієї ночі ворог завдав удару по об’єктах енергетичної інфраструктури Полтавщини, зокрема м. Кременчук, та Чернігівщини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.
Як зазначається, енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.
Застосовуються погодинні відключення
В усіх регіонах України сьогодні застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.
"Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись", - наголошують у Міненерго.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що по всій Україні оголошували повітряну тривогу. Було Зафіксовано зліт МіГ-31К. На Кременчук летіли швидкісні цілі. Також, за даними Повітряних сил, місто атакували дрони.
- Згодом стало відомо, що ворог завдав комбінованого удару по Кременчуку: є перебої зі світлом, водою та теплом.
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