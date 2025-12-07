Війська РФ атакували енергетичну інфраструктуру на Полтавщині та Чернігівщині, - Міненерго

Цієї ночі ворог завдав удару по об’єктах енергетичної інфраструктури Полтавщини, зокрема м. Кременчук, та Чернігівщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

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Як зазначається, енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.

Застосовуються погодинні відключення

В усіх регіонах України сьогодні застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

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"Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись", - наголошують у Міненерго.

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що по всій Україні оголошували повітряну тривогу. Було Зафіксовано зліт МіГ-31К. На Кременчук летіли швидкісні цілі. Також, за даними Повітряних сил, місто атакували дрони.

Згодом стало відомо, що ворог завдав комбінованого удару по Кременчуку: є перебої зі світлом, водою та теплом.

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