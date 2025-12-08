Найскладніша енергоситуація після нічних ударів - на Чернігівщині та Донеччині, - "Укренерго"

Після масованих нічних ударів РФ по енергоінфраструктурі найскладніша ситуація фіксується у Чернігівській та Донецькій областях.

Про це повідомив глава правління "Укренерго" Віталій Зайченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Чернігівщина

За словами Зайченка, у ніч на неділю росіяни атакували енергооб’єкти Полтавської та Чернігівської областей. Чернігівщина ж залишається одним із регіонів з найбільшими руйнуваннями.

"Чернігівщина - одна з найтяжчих ділянок в енергосистемі. Там ворог б’є по об’єктах енергетики практично щодня", - зазначив Зайченко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У понеділок світло відключатимуть усю добу, обмежуватимуть до двох третин споживачів одночасно, – "Укренерго"

Донеччина

Окремо він зазначив, що значних ударів зазнала і Донеччина: "Мабуть, зараз там найтяжче. Тривають відключення, працюють ремонтні бригади".

Полтавщина

На Полтавщині більшість відновлювальних робіт уже завершені, і регіон повернувся до загальнонаціонального режиму графіків відключень.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Для покращення ситуації зі світлом після атаки РФ знадобляться тижні, - "Укренерго"

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що війська РФ атакували енергетичну інфраструктуру на Полтавщині та Чернігівщині.

Через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури на ранок без електропостачання залишаються споживачі у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській та Чернігівській областях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Через аварійне відключення Краматорськ залишився без світла