Найскладніша енергоситуація після нічних ударів - на Чернігівщині та Донеччині, - "Укренерго"
Після масованих нічних ударів РФ по енергоінфраструктурі найскладніша ситуація фіксується у Чернігівській та Донецькій областях.
Про це повідомив глава правління "Укренерго" Віталій Зайченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Чернігівщина
За словами Зайченка, у ніч на неділю росіяни атакували енергооб’єкти Полтавської та Чернігівської областей. Чернігівщина ж залишається одним із регіонів з найбільшими руйнуваннями.
"Чернігівщина - одна з найтяжчих ділянок в енергосистемі. Там ворог б’є по об’єктах енергетики практично щодня", - зазначив Зайченко.
Донеччина
Окремо він зазначив, що значних ударів зазнала і Донеччина: "Мабуть, зараз там найтяжче. Тривають відключення, працюють ремонтні бригади".
Полтавщина
На Полтавщині більшість відновлювальних робіт уже завершені, і регіон повернувся до загальнонаціонального режиму графіків відключень.
Що передувало?
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що війська РФ атакували енергетичну інфраструктуру на Полтавщині та Чернігівщині.
Через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури на ранок без електропостачання залишаються споживачі у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській та Чернігівській областях.
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