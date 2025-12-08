РУС
Новости Помощь Украине от Нидерландов
528 7

Нидерланды выделяют дополнительные 700 млн евро на поддержку Украины

Нидерланды предоставят 700 млн евро помощи Украине

Уходящее в отставку правительство Нидерландов приняло решение предоставить Украине дополнительные 700 млн евро в следующем году.

Об этом пишет NOS, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Это стало возможным, поскольку другие министерства не смогут потратить эти средства до конца года.

Средства возьмут, в частности, из Фонда бюджета на оборонное оборудование и бюджета МИД, где отложили проекты.

Помощь от Нидерландов

Издание напоминает, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Нидерланды предоставили 13,5 млрд евро военной помощи и около 3,5 млрд евро другой помощи.

Читайте: Никаких решений по Украине без Украины, - заявление стран Бенилюкса

Что предшествовало?

Читайте: Нидерланды закупят 100 радаров для обнаружения дронов

Автор: 

Нидерланды (1682) помощь (8246)
Нідерланди дають 700 на наступний рік… Америка дає 800 млн на два наступні роки. Чи не краще відмовитись від втручання Америки та її подачки… колись же треба відірватись
08.12.2025 13:04
показать весь комментарий
08.12.2025 13:04 Ответить
"Чи не краще відмовитись від втручання Америки та її подачки"

для вас 800 млн подачки? миндич, перелогинься
показать весь комментарий
08.12.2025 13:08 Ответить
А як відмовитися?
Сказати Трампу в лице - йди звідси?
показать весь комментарий
08.12.2025 13:57 Ответить
700 млн.Циферблаты радостно возбудились
08.12.2025 13:06
показать весь комментарий
08.12.2025 13:06 Ответить
Чим більше, тим краще.! Наша влада швидко з ними "впорається"
08.12.2025 13:09
показать весь комментарий
08.12.2025 13:09 Ответить
На дорогу до буковеля вистачить
показать весь комментарий
08.12.2025 13:10 Ответить
Дякуємо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
08.12.2025 14:15
показать весь комментарий
08.12.2025 14:15 Ответить
 
 