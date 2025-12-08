Нидерланды выделяют дополнительные 700 млн евро на поддержку Украины

Уходящее в отставку правительство Нидерландов приняло решение предоставить Украине дополнительные 700 млн евро в следующем году.

Об этом пишет NOS.

Что известно?

Это стало возможным, поскольку другие министерства не смогут потратить эти средства до конца года.

Средства возьмут, в частности, из Фонда бюджета на оборонное оборудование и бюджета МИД, где отложили проекты.

Помощь от Нидерландов

Издание напоминает, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Нидерланды предоставили 13,5 млрд евро военной помощи и около 3,5 млрд евро другой помощи.

Что предшествовало?

В начале декабря стало известно, что Нидерланды выделяют 35 млн евро на зимнюю поддержку ВСУ.

Также страна выделит дополнительные 250 млн евро на закупку американского оружия для Украины.

