Нидерланды выделяют 35 млн евро на зимнюю поддержку ВСУ
Нидерланды предоставляют финансирование для материальной поддержки украинской армии, чтобы обеспечить эффективную оборону в зимний период.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава МИД Нидерландов Давид ван Веель.
"Сегодня Нидерланды объявили о выделении 35 миллионов евро через UCAP (программа НАТО Ukraine Compehensive Assistance Package) – на финансирование медицинских материалов, оборудования и другой практической поддержки, чтобы помочь украинским войскам пережить зиму", – говорится в сообщении в соцсети Х.
Ван Веель отметил, что во время заседания Совета Украина-НАТО подчеркивали необходимость сохранять Украину сильной, особенно на фоне продолжающихся переговоров о возможных параметрах прекращения войны, и подчеркнул, что и Украина, и Европа должны иметь полноценное право голоса в этом процессе.
Кроме того, глава МИД Нидерландов напомнил, что его страна внесла взнос в размере 250 млн евро в PURL.
"Значительная часть нашего взноса в PURL в размере 250 млн евро будет выделена на военный пакет помощи совместно с Норвегией и Германией. Этот пакет соответствует насущным потребностям Украины и поступит уже скоро", - отметил ван Веель.
Помощь Нидерландов Украине
С 2022 по 2025 годы Нидерланды предоставили Украине более €20,6 млрд поддержки (включая немедленную, военную, финансовую, гуманитарную, восстановление):
-
Из них около €13,6 млрд приходится на военную поддержку.
-
По сообщениям правительства, в 2023 году Нидерланды выделили около €2,5 млрд на поддержку Украины.
-
В то же время в 2024 году правительство зарезервировало более €2 млрд на военную помощь и еще значительные суммы - на восстановление, гуманитарную помощь, финансовую поддержку.
В 2024 году между Украиной и Нидерландами подписано десятилетнее Соглашение о сотрудничестве в области безопасности, которое предусматривает поддержку в военной, политической, экономической и гуманитарной сферах. Также предусмотрено участие Нидерландов в восстановлении критической инфраструктуры, укреплении безопасности, помощи в реформах и защите прав человека.
Нікуйово вони пожартували в країні народ який веде війну за власне виживання.
ї
********, а дружбани та куми вашого божества Zе, Міндіч, Чернишов тощо, двущечку на ЗСУ відправлять, як на москву відправляли, чи їм грошей шкода як і на захист енергооб'ектів?
А от про себе не забули.