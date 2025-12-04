РУС
Новости Помощь Украине от Нидерландов
240 8

Нидерланды выделяют 35 млн евро на зимнюю поддержку ВСУ

Нидерланды помогают ВСУ 35 млн евро

Нидерланды предоставляют финансирование для материальной поддержки украинской армии, чтобы обеспечить эффективную оборону в зимний период.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава МИД Нидерландов Давид ван Веель.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Сегодня Нидерланды объявили о выделении 35 миллионов евро через UCAP (программа НАТО Ukraine Compehensive Assistance Package) – на финансирование медицинских материалов, оборудования и другой практической поддержки, чтобы помочь украинским войскам пережить зиму", – говорится в сообщении в соцсети Х.

Ван Веель отметил, что во время заседания Совета Украина-НАТО подчеркивали необходимость сохранять Украину сильной, особенно на фоне продолжающихся переговоров о возможных параметрах прекращения войны, и подчеркнул, что и Украина, и Европа должны иметь полноценное право голоса в этом процессе.

Кроме того, глава МИД Нидерландов напомнил, что его страна внесла взнос в размере 250 млн евро в PURL.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Заявления Путина о готовности воевать с Европой следует воспринимать серьезно, - МИД Нидерландов

"Значительная часть нашего взноса в PURL в размере 250 млн евро будет выделена на военный пакет помощи совместно с Норвегией и Германией. Этот пакет соответствует насущным потребностям Украины и поступит уже скоро", - отметил ван Веель.

Помощь Нидерландов Украине

С 2022 по 2025 годы Нидерланды предоставили Украине более €20,6 млрд поддержки (включая немедленную, военную, финансовую, гуманитарную, восстановление): 

  • Из них около €13,6 млрд приходится на военную поддержку. 

  • По сообщениям правительства, в 2023 году Нидерланды выделили около €2,5 млрд на поддержку Украины.

  • В то же время в 2024 году правительство зарезервировало более €2 млрд на военную помощь и еще значительные суммы - на восстановление, гуманитарную помощь, финансовую поддержку.

В 2024 году между Украиной и Нидерландами подписано десятилетнее Соглашение о сотрудничестве в области безопасности, которое предусматривает поддержку в военной, политической, экономической и гуманитарной сферах. Также предусмотрено участие Нидерландов в восстановлении критической инфраструктуры, укреплении безопасности, помощи в реформах и защите прав человека.

Автор: 

Нидерланды (1680) помощь (8238) Украина (45234)
