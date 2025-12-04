Нідерланди виділяють 35 млн євро на зимову підтримку ЗСУ

Нідерланди надають фінансування для матеріальної підтримки української армії, щоб забезпечити ефективну оборону під час зимового періоду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив глава МЗС Нідерландів Давід ван Веель.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Сьогодні Нідерланди оголосили про виділення 35 мільйонів євро через UCAP (програма НАТО Ukraine Compehensive Assistance Package) – на фінансування медичних матеріалів, обладнання та іншої практичної підтримки, щоб допомогти українським військам пережити зиму", - йдеться в дописі у соцмережі Х.

Ван Веель зазначив, що під час засідання Ради Україна-НАТО підкреслювали необхідність зберігати Україну сильною, особливо на тлі триваючих переговорів про можливі параметри припинення війни, та наголосив, що і Україна, і Європа повинні мати повноцінне право голосу у цьому процесі.

Крім того, очільник МЗС Нідерландів нагадав, що його країна зробила внесок в розмірі 250 млн євро до PURL.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Заяви Путіна про готовність воювати з Європою слід сприймати серйозно, - МЗС Нідерландів

"Значна частина нашого внеску у PURL обсягом 250 млн євро буде виділена на військовий пакет допомоги спільно з Норвегією та Німеччиною. Цей пакет відповідає нагальним потребам України і надійде вже скоро", – зазначив ван Веель.

Допомога Нідерландів Україні

З 2022 по 2025 роки Нідерланди надали Україні понад €20,6 млрд підтримки (включно з негайною, військовою, фінансовою, гуманітарною, відновленням):

З них - близько €13,6 млрд припадає на військову підтримку.

За повідомленнями уряду, у 2023 році Нідерланди виділили близько €2,5 млрд на підтримку України.

Водночас у 2024 році уряд зарезервував понад €2 млрд на військову допомогу та ще значні суми - на відновлення, гуманітарну допомогу, фінансову підтримку

У 2024 році між Україною та Нідерландами підписано десятирічну Угоду про безпекову співпрацю, що передбачає підтримку у військовій, політичній, економічній та гуманітарній сферах. Також передбачено участь Нідерландів у відновленні критичної інфраструктури, зміцненні безпеки, допомозі у реформах і захисті прав людини.