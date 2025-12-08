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Новини Допомога Україні від Нідерландів
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Нідерланди виділяють додаткові 700 млн євро на підтримку України

Нідерланди нададуть 700 млн євро допомоги Україні

Уряд Нідерландів, що йде у відставку, ухвалив рішення надати Україні додаткові 700 млн євро наступного року.

Про це пише NOS, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Це стало можливим, оскільки інші міністерства не зможуть витратити ці кошти до кінця року.

Кошти візьмуть, зокрема, з Фонду бюджету на оборонне обладнання та бюджету МЗС, де відклали проєкти.

Допомога від Нідерландів

Видання нагадує, що від початку повномасштабного вторгнення РФ до України Нідерланди надали 13,5 млрд євро військової допомоги та близько 3,5 млрд євро іншої допомоги.

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Що передувало?

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Автор: 

Нідерланди (1708) допомога (9227)
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