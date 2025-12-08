ЄС продовжуватиме фінансувати відновлення енергетики України, - Єврокомісія
Євросоюз продовжуватиме надавати Україні допомогу після ударів РФ по енергетиці.
Про це сказала речниця Європейської комісії Анна-Кайса Ітконен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Хочу ще раз наголосити, що Європейська комісія твердо підтримує Україну та Молдову на тлі цих постійних атак.
Росія вже багато років цілеспрямовано й систематично б’є по українській енергетичній інфраструктурі, і останні атаки цього тижня спричинили кілька відключень електроенергії, які вплинули на обидві країни, Україну та Молдову. Вони показують, як Москва продовжує використовувати зиму як зброю", - зазначила вона.
Речниця підтвердила зобов'язання ЄС прискорити допомогу Україні та Молдові.
"Ми працюємо над інтеграцією їхніх енергосистем у нашу мережу, фінансуванням ремонтних робіт та зміцненням стійкості до такої агресії", - пояснила Ітконен, додавши, що ЄС тісно контактує з українською та молдовською владами, а також із делегаціями ЄС в обох країнах.
Речниця нагадала, що Молдова також зіткнулася з дефіцитом електроенергії через російські удари по українській енергетичній інфраструктурі, отримує підтримку від Румунії у вигляді термінового експорту електроенергії та екстреної допомоги для стабілізації мережі та запобігання гуманітарній кризі.
"Молдові наразі вдається покривати попит за підтримки Румунії, тоді як Україна перебуває в ситуації, коли їй доводиться застосовувати обмеження навантаження протягом годин", - підсумувала вона.
Що передувало?
Після масованого удару РФ по енергетичній інфраструктурі України 6 грудня Молдова звернулася до Румунії по допомогу.
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а сейчас за чей-то другой счет відновлення енергетики происходит?