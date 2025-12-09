РУС
Еврокомиссия прокомментировала заявление Трампа о выборах в Украине: "Должны состояться тогда, когда условия позволят это сделать"

ЄС

Владимир Зеленский является демократически избранным президентом Украины, а следующие президентские выборы должны состояться, когда это позволят условия.

Об этом заявила пресс-секретарь Европейской комиссии Анитта Гиппер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Еврокомиссия прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа о необходимости проведения президентских выборов в Украине.

"Мы уже обращали внимание на данный вопрос, потому что это исключительные времена... По моему убеждению, президент Зеленский является демократически избранным лидером, и любые выборы должны состояться тогда, когда условия позволят это сделать", - отметила Гиппер.

Она также напомнила, что в настоящее время Россия ведет захватническую войну против Украины.

Другие заявления Трампа

  • Президент США Дональд Трамп считает, что Россия сейчас имеет более сильную переговорную позицию.
  • Также Трамп отметил, что уже пришло время провести выборы в Украине.
  • По словам Трампа, Зеленский якобы заставил "нечестного Джо Байдена дать ему 350 миллиардов долларов".
  • Президент США уверяет, что Зеленский якобы еще не прочитал предложенный проект мирного соглашения.
  • Кроме того, лидер заявил, что Зеленский, по его убеждению, стремился прежде всего вернуть Крым, который он описал как "со всех сторон окруженный океаном", а Обама его отдал.

+4
Я вважаю що коментувати висера тремпа, це вже моветон. його треба просто ігнорувати, бо він Україні нічого не надає і цим хизується. нашо він нам врався? "доллара" заблокувати? - ну нехай тоді гляне на свою поточну "трампономіку", яке тільки і робить інфляцію іі державний борг. MAGA? - ага.
показать весь комментарий
09.12.2025 15:49 Ответить
+2
А "трамп" хіба не знає, що Україна має Конституцію?
показать весь комментарий
09.12.2025 15:46 Ответить
А "трамп" хіба не знає, що Україна має Конституцію?
показать весь комментарий
09.12.2025 15:46 Ответить
трампу насрати на Конституцію США, а ви хочете, щоб він щє нашу враховував...
показать весь комментарий
09.12.2025 16:01 Ответить
Трампу і місцевим поціновувачам охфісу простих рєшєній краще видно, що вибори треба проводити вже завтра.
показать весь комментарий
09.12.2025 15:47 Ответить
Я вважаю що коментувати висера тремпа, це вже моветон. його треба просто ігнорувати, бо він Україні нічого не надає і цим хизується. нашо він нам врався? "доллара" заблокувати? - ну нехай тоді гляне на свою поточну "трампономіку", яке тільки і робить інфляцію іі державний борг. MAGA? - ага.
показать весь комментарий
09.12.2025 15:49 Ответить
і питання "державних резервів", ну то щось закинули на сервачку якомусь з одного запису, на інший. не більше. ДОВІРА до бабла і є кошторимои того бабла. якщо така держава імітує цей треш, то нах він нікому не потрібен. оце чого і добиваєтся пукін. p.s. ну його рублю до бакса ще скакати і не доскакати. Юань? - не варіант. тільки країни, яки поряд. можуть норм торгувати. і китай, MAERSK і інші, навряд чи швидко зможе зробити, але таки свій флот для продажу на "алі", щось пробує пробхнути.
показать весь комментарий
09.12.2025 15:53 Ответить
якщо ЄС хочаб би наголосила про заморозу транзакцій алібаби, то б вже ж було б питання для обговорення.
показать весь комментарий
09.12.2025 15:57 Ответить
транзакціі алібаби в трампкоінах, ЄС до них не дотична.
показать весь комментарий
09.12.2025 16:03 Ответить
Скоріш за все ми перетворимся в другу північну корею, між заходом і сходом. але, б краще, в південну.
показать весь комментарий
09.12.2025 16:02 Ответить
друга північна Корея вже є, ви мабуть мали на увазі третю
показать весь комментарий
09.12.2025 16:04 Ответить
але, "вангую", "дамбітий бамбасс" стане східною, а всі нормальні українці - західною Україною.
показать весь комментарий
09.12.2025 16:03 Ответить
І все це за три дні 😁
показать весь комментарий
09.12.2025 16:05 Ответить
якщо не підуть всі як я, з 22 року в армію, то десь років за 5. я певно не доживу до цього піздеца, або перемоги.
показать весь комментарий
09.12.2025 16:11 Ответить
В структурі ЄС треба вже створити тимчасовий орган під назвою Консиліум психіатричного реагування, завданням якого було б професійне коментування чергових заяв Білого дому.
показать весь комментарий
09.12.2025 16:04 Ответить
не тимчасовий, а постійний, який буде моніторити всіх наступних президентів USA. вони обісрались усюди, де самі почали атакувати. корея, в'єтнам, афган... ну допомогли Європі, щоб із японцями таки не обісратись. потім хиросима і нагасакі. все. далі тільки нормальний розвидок і інтернет USA придумала. і т.д.
показать весь комментарий
09.12.2025 16:14 Ответить
Трампу не можна, бо це хоче вирішувати Європа, але точно не Україна.
показать весь комментарий
09.12.2025 16:10 Ответить
але на справді, проблема не на заході, а на сході. москалі і чайнпродакшн
показать весь комментарий
09.12.2025 16:18 Ответить
казахи, і інші, теж мудаки. як в Астану не літав, там із кожним роком - "аля китай". про Експо 2017 треба тільки згадати
показать весь комментарий
09.12.2025 16:19 Ответить
в Ташкенті потім був - там зовсім мрак. азія as is. ото звідти і іде біда до нас.
показать весь комментарий
09.12.2025 16:21 Ответить
Яке співпадіння:Х...ло хоче виборів,трампон путінский хоче вибори і ніші(???) ідіоти хочуть виборів під час війни.
показать весь комментарий
09.12.2025 16:25 Ответить
 
 