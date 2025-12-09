Еврокомиссия прокомментировала заявление Трампа о выборах в Украине: "Должны состояться тогда, когда условия позволят это сделать"
Владимир Зеленский является демократически избранным президентом Украины, а следующие президентские выборы должны состояться, когда это позволят условия.
Об этом заявила пресс-секретарь Европейской комиссии Анитта Гиппер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
Еврокомиссия прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа о необходимости проведения президентских выборов в Украине.
"Мы уже обращали внимание на данный вопрос, потому что это исключительные времена... По моему убеждению, президент Зеленский является демократически избранным лидером, и любые выборы должны состояться тогда, когда условия позволят это сделать", - отметила Гиппер.
Она также напомнила, что в настоящее время Россия ведет захватническую войну против Украины.
Другие заявления Трампа
- Президент США Дональд Трамп считает, что Россия сейчас имеет более сильную переговорную позицию.
- Также Трамп отметил, что уже пришло время провести выборы в Украине.
- По словам Трампа, Зеленский якобы заставил "нечестного Джо Байдена дать ему 350 миллиардов долларов".
- Президент США уверяет, что Зеленский якобы еще не прочитал предложенный проект мирного соглашения.
- Кроме того, лидер заявил, что Зеленский, по его убеждению, стремился прежде всего вернуть Крым, который он описал как "со всех сторон окруженный океаном", а Обама его отдал.
