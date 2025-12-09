Еврокомиссия прокомментировала заявление Трампа о выборах в Украине: "Должны состояться тогда, когда условия позволят это сделать"

Владимир Зеленский является демократически избранным президентом Украины, а следующие президентские выборы должны состояться, когда это позволят условия.

Об этом заявила пресс-секретарь Европейской комиссии Анитта Гиппер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Еврокомиссия прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа о необходимости проведения президентских выборов в Украине.

"Мы уже обращали внимание на данный вопрос, потому что это исключительные времена... По моему убеждению, президент Зеленский является демократически избранным лидером, и любые выборы должны состояться тогда, когда условия позволят это сделать", - отметила Гиппер.

Она также напомнила, что в настоящее время Россия ведет захватническую войну против Украины.

Другие заявления Трампа

Президент США Дональд Трамп считает, что Россия сейчас имеет более сильную переговорную позицию.

Также Трамп отметил, что уже пришло время провести выборы в Украине.

По словам Трампа, Зеленский якобы заставил "нечестного Джо Байдена дать ему 350 миллиардов долларов".

Президент США уверяет, что Зеленский якобы еще не прочитал предложенный проект мирного соглашения.

Кроме того, лидер заявил, что Зеленский, по его убеждению, стремился прежде всего вернуть Крым, который он описал как "со всех сторон окруженный океаном", а Обама его отдал.

