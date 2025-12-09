РУС
Трамп - журналистке после вопроса об ударах США по лодке с наркоторговцами: Вы невыносимая, на самом деле ужасная

Трамп набросился на журналистку

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на вопрос корреспондентки ABC News Рэйчел Скотт, которая попросила его прокомментировать сентябрьский инцидент с ударом американских военных по судну, перевозившему наркотики.

Об этом случае рассказало издание Hill, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Что известно об этом случае?

Так, журналистка вспомнила об американской атаке по лодкам в Карибском бассейне 2 сентября. Washington Post писало, что в тот день американские военные нанесли первый удар и несколько минут командиры наблюдали за горением лодки через прямую трансляцию с дрона.

Когда дым рассеялся, они заметили двух выживших, которые держались за тлеющие обломки. Тогда командующий приказал нанести второй удар, чтобы выполнить указания главы Пентагона Пита Хэгсета "убить всех".

Рэйчел Скотт спросила Трампа, поручит ли он министру войны Питу Хэгсету опубликовать видео второго удара, поскольку глава Белого дома ранее заявлял, что с этим "не будет никаких проблем".

Что ответил Трамп?

В ответ Трамп опроверг свои слова и набросился на журналистку ABC, назвав ее "невыносимой".

Позвольте мне сказать вам, что вы невыносимая - ужасная, на самом деле ужасная репортерша. И с вами всегда одно и то же. Я уже говорил вам, что все, что хочет сделать Пит Хэгсет, меня устраивает", - сказал Трамп.

Как отмечает Hill, это уже не первый спор между Трампом и Скотт. Так, в прошлом году журналистка ABC спрашивала, почему темнокожие избиратели должны доверять ему еще один срок.

В ответ Трамп назвал ABC "фейковым каналом".

Трамп Дональд (7207) Хегсет Пит (106)
Топ комментарии
+12
В людини проблеми з психікою. Він брехлива самозакохана,хамовита істота яка з народження ніде не працювала по справжньому і нічого не добилась крім тринькання батьківських грошей і потрапляння в скандали
09.12.2025 09:28 Ответить
+5
Чому репортери не подають на нього до суду за образи? Це б заткнуло його брудну ротяку.
09.12.2025 09:37 Ответить
+5
Бэ,бэ,бэ. Як дитина, капризна, розпещена дитина.
09.12.2025 09:40 Ответить
показать весь комментарий
Стара свиня. Давно треба зарізати і на корм щурам десь на смітник викинути.
показать весь комментарий
09.12.2025 09:30 Ответить
Ви про кого? Трамп два рази президентом став - це вже добилась чогось...
Стосовно розстрілу неосуджених - це повний негілізм права. Ніхто ніколи не дізнається були це наркоторговці чи звичайні моряки.
показать весь комментарий
09.12.2025 10:39 Ответить
показать весь комментарий
в нього імунітет від цивільних позовів, так-то він 34 рази судимий.
показать весь комментарий
09.12.2025 09:57 Ответить
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Він недавно помилував і випустив з тюрми одного колишнього президента, який прям відкрито казав "заллємо грінго коксом" і торгував наркотою по повній програмі. А от венесуельського пресує просто за підозрою в наркотиках. Це така ж різниця, як між Хусейном, якого повісили бо він нібито мав зброю масового знищення, і між Кімом, якого не вішають, бо він зброю реально має. Це для тих, хто живе в фентезійному світі ельфів і орків)
показать весь комментарий
09.12.2025 09:41 Ответить
Вважаю, що ***** запропонував Трампу в анкорріджі обмін: Трампу він віддає Венесуелу з нафтою, а собі забирає Україну.
всі дії Трампа на це вказують .
показать весь комментарий
09.12.2025 09:55 Ответить
Справа ж не в Трампі й не в Анкоріджі. Не можна допустити ризику ядерної війни. Тому захід завжди на певній межі відступатиме, ну й тому фінал цього всього передбачуваний, хто б там які спектаклі з гарантіями не влаштовував. Але треба пройти всі акти до кінця, що вдієш.
показать весь комментарий
09.12.2025 10:08 Ответить
Її не буде. Просто тому що ***** хоче жити як великий цар. А не сидіти на згарищі фоллаута
показать весь комментарий
09.12.2025 10:26 Ответить
Значить захід не вписується, просто тому що не хоче.
показать весь комментарий
09.12.2025 10:31 Ответить
Маячня повна, тому що ніякого відношення до Венесуелли ***** не мав.
показать весь комментарий
09.12.2025 10:25 Ответить
ДЕБІЛ!!!!
показать весь комментарий
09.12.2025 09:43 Ответить
У Старої курви дах їде. Заслуговує на імпічмент
показать весь комментарий
09.12.2025 09:49 Ответить
Хто його робитиме? Демократи в стані перманентної політичної імпотенції, республіканці перетворилися на американську "слугу народа" - підстилка під трампа. Тож на якусь самосвідомість чи рішучість політичної верхівки в штатах сподіватися не варто - ми з цими безликими цинічними заокеанськими ******** надовго...
показать весь комментарий
09.12.2025 10:41 Ответить
Жабу можна тільки хвалити
показать весь комментарий
09.12.2025 09:53 Ответить
пітя гегсет попав.
показать весь комментарий
09.12.2025 09:56 Ответить
Ого! А це хіба не військовий злочин?
показать весь комментарий
09.12.2025 10:45 Ответить
 
 