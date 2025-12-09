Трамп - журналистке после вопроса об ударах США по лодке с наркоторговцами: Вы невыносимая, на самом деле ужасная

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на вопрос корреспондентки ABC News Рэйчел Скотт, которая попросила его прокомментировать сентябрьский инцидент с ударом американских военных по судну, перевозившему наркотики.

Об этом случае рассказало издание Hill.

Что известно об этом случае?

Так, журналистка вспомнила об американской атаке по лодкам в Карибском бассейне 2 сентября. Washington Post писало, что в тот день американские военные нанесли первый удар и несколько минут командиры наблюдали за горением лодки через прямую трансляцию с дрона.

Когда дым рассеялся, они заметили двух выживших, которые держались за тлеющие обломки. Тогда командующий приказал нанести второй удар, чтобы выполнить указания главы Пентагона Пита Хэгсета "убить всех".

Рэйчел Скотт спросила Трампа, поручит ли он министру войны Питу Хэгсету опубликовать видео второго удара, поскольку глава Белого дома ранее заявлял, что с этим "не будет никаких проблем".

Что ответил Трамп?

В ответ Трамп опроверг свои слова и набросился на журналистку ABC, назвав ее "невыносимой".

Позвольте мне сказать вам, что вы невыносимая - ужасная, на самом деле ужасная репортерша. И с вами всегда одно и то же. Я уже говорил вам, что все, что хочет сделать Пит Хэгсет, меня устраивает", - сказал Трамп.

Как отмечает Hill, это уже не первый спор между Трампом и Скотт. Так, в прошлом году журналистка ABC спрашивала, почему темнокожие избиратели должны доверять ему еще один срок.

В ответ Трамп назвал ABC "фейковым каналом".