Трамп - журналістці після питання про удари США по човну із наркоторговцями: Ви нестерпна, насправді жахлива

Президент США Дональд Трамп різко відреагував на запитання кореспондентки ABC News Рейчел Скотт, яка попросила його прокоментувати вересневий інцидент із ударом американських військових по судну, що перевозило наркотики.

Про цей випадок розповіло видання Hill, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що про випадок відомо?

Так, журналістка пригадала про американську атаку по човнах у Карибському басейні 2 вересня. Washington Post писало, що у той день американські військові завдали першого удару і кілька хвилин командири спостерігали за горінням човна через пряму трансляцію з дрона.

Також читайте: США прагнуть врегулювати війну в Україні "з гуманних міркувань", - Трамп

Коли дим розсівся, вони помітили двох уцілілих, які трималися за уламки, що тліли. Тоді командувач наказав завдати другого удару, щоб виконати вказівки глави Пентагону Піта Гегсета "убити всіх".

Рейчел Скотт запитала Трампа, чи доручить він міністру війни Піту Гегсету опублікувати відео другого удару, оскільки глава Білого дому раніше заявляв, що із цим "не буде жодних проблем".

Що відповів Трамп?

У відповідь Трамп заперечив свої слова та накинувся на журналістку ABC, назвавши її "нестерпною".

Дозвольте мені сказати вам, що ви нестерпна - жахливий, насправді жахлива репортерка. І з вами завжди одне й те саме. Я вже казав вам, що все, що хоче зробити Піт Гегсет, мене влаштовує", - сказав Трамп.

Як зазначає Hill, це вже не перша суперечка між Трампом та Скотт. Так, минулого року журналістка ABC питала, чому темношкірі виборці повинні довіряти йому ще один термін.

Читайте: "Це може бути проблемою": Трамп зацікавився рекордною угодою з купівлі Warner Brothers компанією Netflix

У відповідь Трамп назвав ABC "фейковою мережею".