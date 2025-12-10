Контури мирної угоди для України стають чіткішими, Трампу варто послабити тиск на Україну, - WP

Простий опис, як має виглядати мир в Україні: суверенна держава, кордони якої захищені міжнародними гарантіями безпеки, яка є частиною Європейського Союзу та відбудовує свою економіку завдяки великим інвестиціям зі Сполучених Штатів та Європи.

Про це йдеться в матеріалі The Washington Post, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор зазначає, що попри жорстку тактику переговорів Трампа та його незрозумілу симпатію до російського агресора, така угода, судячи зі слів американських, українських та європейських чиновників, здається, стає дедалі ближчою.

Водночас Трамп все ще може зіпсувати ситуацію, посиливши тиск на Зеленського та європейських союзників, що вони вирішать продовжувати боротьбу, попри жахливу ціну.

"Це було б погано для всіх. Зараз саме час для Трампа заспокоїти Україну та Європу, а не намагатися змусити їх укласти угоду", - вважає автор.

Читайте також: Трамп - журналістці після питання про удари США по човну із наркоторговцями: Ви нестерпна, насправді жахлива

Видання припускає, що Трамп, ймовірно, хоче зайняти рівновіддалену позицію між демократичною Європою та автократичною Росією, "щоб зменшити ризик конфлікту між РФ та європейськими державами".

"Така рівноправність між другом і ворогом не має сенсу ні стратегічно, ні морально, і це справді турбує Європу", - пише WP.

Водночас, зазначає автор, мирні зусилля Трампа є досить перспективними.

Джаред Кушнер та Стів Віткофф - бізнес-магнати, а не дипломати, проте вони, здається, розуміють, що найкращим захистом для України є поєднання обов'язкових гарантій безпеки та майбутнього економічного процвітання.

"І вони знають, що пакет провалиться, якщо Зеленський не зможе продати його хоробрій, але виснаженій країні", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп дозволив постачання Китаю чипів Nvidia та анонсував 25% мита з таких продажів

Як має виглядати мирний план?

Вступ до ЄС

Україна вступає у ЄС вже у 2027 році. Попри те, що такий швидкий вступ турбує деякі держави-члени ЄС. Проте у Трампа вважають, що зможуть подолати опір Угорщини. Вступ України до ЄС сприятиме розвитку торгівлі й інвестицій.

Але, мабуть, найважливіше те, що воно змусить Україну контролювати свою згубну культуру корупції в державних підприємствах. Путін ненавидить ідею, що Україна може стати європейською державою. Тому швидкий вступ до ЄС буде перемогою.

Також читайте: Трамп відмовиться від мирної ініціативи, якщо не буде бачити прогресу, - Вітакер

Гарантії безпеки

США нададуть Україні гарантії безпеки, подібні до тих, що передбачені статтею 5 НАТО, для захисту країни у разі порушення Росією договору.

Україна хоче, щоб США підписали таку угоду і ратифікували її в Конгресі, а європейські країни підпишуть окремі гарантії безпеки.

Робоча група між США та Україною вивчає, як саме працюватимуть деталі, і як швидко Україна та її союзники зможуть реагувати на будь-яке порушення договору Росією.

"Надійність гарантій США, ймовірно, підривається формулюваннями в Стратегії національної безпеки, які, здається, підривають сам альянс НАТО, на якому базуються ці гарантії.

Але команда Трампа заявляє, що вона прагне продовжувати розвідувальну підтримку України з боку США, що є необхідною умовою безпеки", - пише автор.

Також дивіться: Зеленський змусив Байдена дати йому $350 млрд, але втратив 25% країни, - Трамп. ВIДЕО

Суверенітет України

Суверенітет України буде захищений від будь-якого російського вето, проте перемовники, ймовірно, все ще борються з делікатними питаннями, такими як обмеження для української армії. Київ відмовляється від будь-яких офіційних конституційних обмежень, як того хоче Росія.

Демілітаризована зона

Демілітаризована зона буде створена вздовж усієї лінії припинення вогню, від Донецької області на північному сході до міст Запоріжжя та Херсон на півдні. За цією демілітаризованою зоною буде глибша зона, в якій важке озброєння буде заборонено. Ця лінія буде ретельно контролюватися, подібно до демілітаризованої зони, що розділяє Північну та Південну Корею.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп про Європу: Забагато говорять та нічого не роблять

"Обмін територіями"

Україна і США все ще обговорюють, де пролягатимуть лінії. РФ вимагає, щоб Україна віддала без бою 25% території Донеччини, американці вважають, що Київ все одно втратить ці території у боях протягом наступних 6 місяців.

Американські переговорники випробували різні формули, щоб зробити цю поступку більш прийнятною для Зеленського.

Одна з ідей полягає в тому, що зона виведення військ буде демілітаризована. Зеленський у понеділок, 8 грудня, наголосив, що не має "жодного законного права" віддавати територію Росії. Одним зі способів вирішити це питання є корейська модель - донині Південна Корея претендує на законне право на весь півострів, а Північна Корея стверджує те саме.

ЗАЕС

Найбільша у Європі атомна станція не перебуватиме під російською окупацією. Обговорюється можливість, що США можуть взяти на себе управління об'єктом.

Читайте також: Зеленський відповів Трампу на заклик провести вибори: "Я готовий завжди"

Інвестиції

Одним із джерел економічного розвитку будуть заморожені російські активи на понад $200 мільярдів, які зараз зберігаються в Європі.

Перемовники Трампа пропонують надати Україні $100 млрд із цих коштів для виплати репарацій.

Сума може бути збільшена. Також більш стійким двигуном для відновлення будуть американські інвестиції.

Американські посадовці проводять переговори із виконавчим директором фінансового гіганта BlackRock Ларрі Фінком про відновлення плану створення Фонду розвитку України, який залучить $400 мільярдів на відновлення. Світовий банк також братиме участь у цьому процесі.

Читайте: Трамп хоче досягти миру між Україною та РФ до Різдва. Київ має поступитися територіями, - FT

"Трамп, безперечно, хоче аналогічних інвестиційних та реконструкційних ініціатив для Росії. Кушнер і Віткофф, обидва віддані капіталісти, виходять з того, що країни, які торгують і процвітають, не воюють", - пише автор.

Видання зазначає, що замість того, щоб намагатися змусити Зеленського укласти угоду, перемовники Трампа повинні співпрацювати з європейськими союзниками, щоб створити пакет гарантій безпеки та економічних стимулів, який буде достатньо привабливим, щоб українці були готові проковтнути гірку пігулку відмови від частини Донецька, яку Росія не змогла захопити. В іншому випадку українці продовжуватимуть боротьбу.

Найбільша помилка, яку може зробити Трамп, - це наполягати: "зараз або ніколи". Дипломатія так не працює, як і хороший бізнес. Як зауважив Трамп кілька десятиліть тому, "найгірше, що ви можете зробити в угоді, - це виглядати відчайдушним; це змушує іншого відчути запах крові, і тоді вам кінець".

Читайте: Допрацьований план миру передадуть США вже 10 грудня, - Зеленський

Мирний план США: що відомо

Згідно з відкритими даними, мирний план передбачає серед іншого:

виведення українських військ з частини територій на Донбасі - навіть тих, які зараз контролює Україна;

обмеження або скорочення збройних сил України - у першій версії плану пропонувалося зменшити чисельність армії;

відмову від ключових категорій озброєнь та зменшення військової підтримки з боку США;

прирівняння російської мови до статусу офіційної державної в Україні та надання особливого статусу релігії/церкви (згадується легалізація структури, пов’язаної з російською церквою);

надання Україні гарантій безпеки - за аналогією до положень, які мають країни, захищені від нападу, якщо буде укладена угода.

Також читайте: Україна готова до енергетичного перемир’я, - Зеленський