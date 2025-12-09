Трамп про Європу: Забагато говорять та нічого не роблять

Президент США Дональд Трамп вважає, що країни Європи мають підтримувати Україну.

Про це лідер США сказав в інтерв'ю Politico, передає Цензор.НЕТ.

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Трамп про Європу

Президент зазначив, що дружить із усіма керівниками країн Європи, проте серед них є як хороші, так і погані лідери.

"Але вони погано справляються, Європа погано справляється з багатьма аспектами. Вони забагато говорять, і вони нічого не роблять. Ми говоримо про Україну. Вони говорять, але нічого не роблять. І війна просто триває і триває, вже чотири роки це триває", - зазначив він.

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