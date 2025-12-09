Трамп про Європу: Забагато говорять та нічого не роблять
Президент США Дональд Трамп вважає, що країни Європи мають підтримувати Україну.
Про це лідер США сказав в інтерв'ю Politico, передає Цензор.НЕТ.
Трамп про Європу
Президент зазначив, що дружить із усіма керівниками країн Європи, проте серед них є як хороші, так і погані лідери.
"Але вони погано справляються, Європа погано справляється з багатьма аспектами. Вони забагато говорять, і вони нічого не роблять. Ми говоримо про Україну. Вони говорять, але нічого не роблять. І війна просто триває і триває, вже чотири роки це триває", - зазначив він.
Інші заяви Трампа
- Дональд Трамп в інтерв'ю Politico заявив, що Росія має сильнішу переговорну позицію.
- За його словами, Україні варто провести президентські вибори.
- Також він засудив лідерів ЄС за нездатність зупинити війну та міграцію.
Топ коментарі
+22 Dimon Huligun
показати весь коментар09.12.2025 15:43 Відповісти Посилання
+16 Ярослав Кийко
показати весь коментар09.12.2025 15:44 Відповісти Посилання
+11 Деніс Войцеховський
показати весь коментар09.12.2025 15:43 Відповісти Посилання
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