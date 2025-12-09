УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9922 відвідувача онлайн
Новини Трамп про війну в Україні Заяви Трампа
3 373 27

Трамп про Європу: Забагато говорять та нічого не роблять

Трамп розкритикував Європу за бездіяльність

Президент США Дональд Трамп вважає, що країни Європи мають підтримувати Україну.

Про це лідер США сказав в інтерв'ю Politico, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Трамп про Європу

Президент зазначив, що дружить із усіма керівниками країн Європи, проте серед них є як хороші, так і погані лідери.

"Але вони погано справляються, Європа погано справляється з багатьма аспектами. Вони забагато говорять, і вони нічого не роблять. Ми говоримо про Україну. Вони говорять, але нічого не роблять. І війна просто триває і триває, вже чотири роки це триває", - зазначив він.

Читайте: Крим такий красивий, з чотирьох боків "оточений океаном". А Обама його віддав, - Трамп

Інші заяви Трампа

Читайте: Крим такий красивий, з чотирьох боків "оточений океаном". А Обама його віддав, - Трамп

Автор: 

Європа (2516) Трамп Дональд (9001)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+22
Хто б, *лять, говорив
показати весь коментар
09.12.2025 15:43 Відповісти
+16
"Забагато говорять та нічого не роблять" - заявив балабол, котрий за рік взагалі нічого не зробив, лише припинив навіть ту допомогу що надавалась до його призначення.
показати весь коментар
09.12.2025 15:44 Відповісти
+11
Походу зараз навпаки.
показати весь коментар
09.12.2025 15:43 Відповісти

Завантаження...

 
 