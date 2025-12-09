Трамп засудив лідерів ЄС за нездатність зупинити війну та міграцію: "Загниваюча" група країн, очолювана "слабкими" людьми
Президент США Дональд Трамп у вівторок різко засудив Європу, назвавши її "загниваючою" групою країн, очолюваних "слабкими" людьми.
Про це він заявив в інтерв’ю виданню Politico,передає Цензор.НЕТ.
За словами Трампа, європейські лідери не здатні контролювати міграційні потоки та покласти край війні Росії проти України. Він також натякнув на можливу підтримку кандидатів у Європі, які поділяють його бачення майбутнього континенту.
"Я вважаю, що вони слабкі. Але я також думаю, що вони хочуть бути дуже політкоректними. Думаю, вони не знають, що робити. Європа не знає, що робити", - сказав президент США. За його словами, якщо ситуація не зміниться, багато країн ЄС "перестануть бути життєздатними".
Ці коментарі прозвучали на фоні переговорів щодо припинення війни Росії в Україні. Європейські лідери дедалі більше занепокоєні тим, що Трамп може залишити Україну та союзників ЄС без підтримки, а Росія при цьому опиниться у вигіднішому становищі.
Трамп також повідомив, що його адміністрація розглядатиме військові операції з боротьби з наркотиками у Мексиці та Колумбії, а майбутній керівник Федеральної резервної системи буде оцінюватися за ставкою підтримки зниження відсоткових ставок.
Інші заяви Трампа
- Президент США Дональд Трамп вважає, що Росія наразі має сильнішу переговорну позицію.
- Також Трамп зазначив, що вже настав час провести вибори в Україні.
- За словами Трампа, Зеленський нібито змусив "нечесного Джо Байдена дати йому 350 мільярдів доларів".
- Президент США запевняє, що Зеленський нібито ще не прочитав запропонований проєкт мирної угоди.
- Крім того, лідер заявив, що Зеленський, на його переконання, прагнув понад усе повернути Крим, який він описав, "з усіх боків оточений океаном", а обама його віддав.
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