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Новини Заяви Трампа
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Трамп засудив лідерів ЄС за нездатність зупинити війну та міграцію: "Загниваюча" група країн, очолювана "слабкими" людьми

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп у вівторок різко засудив Європу, назвавши її "загниваючою" групою країн, очолюваних "слабкими" людьми.

Про це він заявив в інтерв’ю виданню Politico,передає Цензор.НЕТ.

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За словами Трампа, європейські лідери не здатні контролювати міграційні потоки та покласти край війні Росії проти України. Він також натякнув на можливу підтримку кандидатів у Європі, які поділяють його бачення майбутнього континенту.

"Я вважаю, що вони слабкі. Але я також думаю, що вони хочуть бути дуже політкоректними. Думаю, вони не знають, що робити. Європа не знає, що робити", - сказав президент США. За його словами, якщо ситуація не зміниться, багато країн ЄС "перестануть бути життєздатними".

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Ці коментарі прозвучали на фоні переговорів щодо припинення війни Росії в Україні. Європейські лідери дедалі більше занепокоєні тим, що Трамп може залишити Україну та союзників ЄС без підтримки, а Росія при цьому опиниться у вигіднішому становищі.

Трамп також повідомив, що його адміністрація розглядатиме військові операції з боротьби з наркотиками у Мексиці та Колумбії, а майбутній керівник Федеральної резервної системи буде оцінюватися за ставкою підтримки зниження відсоткових ставок.

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Інші заяви Трампа

  • Президент США Дональд Трамп вважає, що Росія наразі має сильнішу переговорну позицію.
  • Також Трамп зазначив, що вже настав час провести вибори в Україні.
  • За словами Трампа, Зеленський нібито змусив "нечесного Джо Байдена дати йому 350 мільярдів доларів".
  • Президент США запевняє, що Зеленський нібито ще не прочитав запропонований проєкт мирної угоди.
  • Крім того, лідер заявив, що Зеленський, на його переконання, прагнув понад усе повернути Крим, який він описав, "з усіх боків оточений океаном", а обама його віддав.

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Автор: 

Євросоюз (15285) Трамп Дональд (9001)
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Топ коментарі
+16
Це той що на виборах казав « мені не знадобиться навіть 72 годин шо б закінчити війну в Україні»
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09.12.2025 14:35 Відповісти
+14
ПОДІБНУ МЕТОДИЧКУ ГЕБНЯ КУЙЛА ПИШЕ МАДЯРСЬКОМУ І СЛОВАЦЬКОМУ ХОЛУЯМ
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09.12.2025 14:38 Відповісти
+13
Десь ми це вже чули
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09.12.2025 14:36 Відповісти

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