Трамп засудив лідерів ЄС за нездатність зупинити війну та міграцію: "Загниваюча" група країн, очолювана "слабкими" людьми

Президент США Дональд Трамп у вівторок різко засудив Європу, назвавши її "загниваючою" групою країн, очолюваних "слабкими" людьми.

Про це він заявив в інтерв’ю виданню Politico,передає Цензор.НЕТ.

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За словами Трампа, європейські лідери не здатні контролювати міграційні потоки та покласти край війні Росії проти України. Він також натякнув на можливу підтримку кандидатів у Європі, які поділяють його бачення майбутнього континенту.

"Я вважаю, що вони слабкі. Але я також думаю, що вони хочуть бути дуже політкоректними. Думаю, вони не знають, що робити. Європа не знає, що робити", - сказав президент США. За його словами, якщо ситуація не зміниться, багато країн ЄС "перестануть бути життєздатними".

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Ці коментарі прозвучали на фоні переговорів щодо припинення війни Росії в Україні. Європейські лідери дедалі більше занепокоєні тим, що Трамп може залишити Україну та союзників ЄС без підтримки, а Росія при цьому опиниться у вигіднішому становищі.

Трамп також повідомив, що його адміністрація розглядатиме військові операції з боротьби з наркотиками у Мексиці та Колумбії, а майбутній керівник Федеральної резервної системи буде оцінюватися за ставкою підтримки зниження відсоткових ставок.

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Інші заяви Трампа

Президент США Дональд Трамп вважає, що Росія наразі має сильнішу переговорну позицію.

Також Трамп зазначив, що вже настав час провести вибори в Україні.

За словами Трампа, Зеленський нібито змусив "нечесного Джо Байдена дати йому 350 мільярдів доларів".

Президент США запевняє, що Зеленський нібито ще не прочитав запропонований проєкт мирної угоди.

Крім того, лідер заявив, що Зеленський, на його переконання, прагнув понад усе повернути Крим, який він описав, "з усіх боків оточений океаном", а обама його віддав.

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