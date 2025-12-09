Каллас про критику США щодо придушення свобод у ЄС на тлі нової стратегії нацбезпеки: "Спрямуйте на Росію"

Висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас заявила, що критика про нібито цензуру та тиск на опозицію в ЄС, озвучена у новій стратегії нацбезпеки США, є необґрунтованою.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

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Під час засідання комітету Європарламенту з питань закордонних справ Каллас наголосила, що Євросоюз є простором свободи та демократії. Вона зауважила, що подібні закиди варто адресувати державам, де справді придушуються базові права, або платформам, де свобода слова обмежується бізнес-рішеннями.

Вона додала, що така критика радше пасувала б Росії, де давно заборонені опозиція, незалежні ЗМІ та будь-яке інакомислення.

"Як громадянка, яка жила під автократичним режимом, я можу сказати вам, що Європейський Союз - це сама суть свободи. Тому кожен подібний прояв критики щодо свобод, має бути спрямований в іншому напрямку. Можливо, щодо Росії, де заборонено інакомислення, де заборонені вільні ЗМІ, де заборонена політична опозиція, або на X або Twitter, як ми знаємо, де це фактично також заборонено", - заявила Каллас.

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Що передувало?

Днями Білий дім оприлюднив нову стратегію нацбезпеки США. У ній, зокрема, йдеться, що європейський континент стикається з "цивілізаційним знищенням" через десятиліття економічного спаду, а також політичних і культурних провалів. В оновленій стратегії підкреслюється ідеологічна прірва, що відкрилася між Вашингтоном і його традиційними союзниками.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас прокоментувала оновлену Стратегію нацбезпеки США, де Європу піддано критиці. Вона зауважила, що попри ідеологічну прірву, США залишаються ключовим союзником Європи.

У Єврокомісії своєю чергою наголосили, що рішення, які стосуються Європейського Союзу, ухвалюються Європейським Союзом.

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Основні положення нової оборонної стратегії США

Переорієнтація на Американський континент;

Менше глобальних зобов’язань, менше "світового поліцейства";

Перегляд відносин з Європою;

Прагнення до "стратегічної стабільності" з РФ;

Фокус на багатовимірні - не тільки військові - загрози.

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