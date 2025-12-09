Мир з Росією не може бути "за будь-яку ціну", - Валтонен
Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен звернулася до Дональда Трампа, підкресливши, що будь-яка мирна угода щодо війни в Україні має призвести до тривалого миру, а не просто до припинення вогню. Мир не може бути досягнутий "за будь-яку ціну".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg TV.
"Чесно кажучи, я трохи стурбована тим, що принесуть наступні дні та тижні", - наголосила Валтонен, зазначивши, що Фінляндія, так само як і Україна, прагне "миру якомога швидше, але не за будь-яку ціну".
Валтонен визнала, що потенційний мирний договір, укладений за участю Трампа, стане його спадщиною: хоча війна не є "війною Трампа", мир буде "миром Трампа". Вона наголосила на важливості справедливої угоди:
"І я впевнена, що президент Трамп зацікавлений у тривалому мирі - а якщо він не буде справедливим, то, як правило, не буде тривалим", - заявила глава МЗС Фінляндії.
Валтонен про стратегію нацбезпеки США
Міністерка Валтонен прокоментувала положення нової Стратегії національної безпеки США, де Росія не фігурує як загроза Сполученим Штатам. На її думку, РФ є небезпекою для "всього світового миру" через її глобальну деструктивну діяльність, яка виходить далеко за межі України.
"Росія активно діє в Арктиці і не соромиться співпрацювати з іншими державами-ізгоями по всьому світу… Росія організовує військові перевороти в Африці, щоб спричинити нелегальну міграцію та страждання людей" - зазначила Валтонен.
Що передувало?
- Днями Білий дім оприлюднив нову стратегію нацбезпеки США. У ній, зокрема, йдеться, що європейський континент стикається з "цивілізаційним знищенням" через десятиліття економічного спаду, а також політичних і культурних провалів. В оновленій стратегії підкреслюється ідеологічна прірва, що відкрилася між Вашингтоном і його традиційними союзниками.
- Глава дипломатії ЄС Кая Каллас прокоментувала оновлену Стратегію нацбезпеки США, де Європу піддано критиці. Вона зауважила, що попри ідеологічну прірву, США залишаються ключовим союзником Європи.
- У Єврокомісії своєю чергою наголосили, що рішення, які стосуються Європейського Союзу, ухвалюються Європейським Союзом.
Основні положення нової оборонної стратегії США
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Переорієнтація на Американський континент;
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Менше глобальних зобов’язань, менше "світового поліцейства";
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Перегляд відносин з Європою;
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Прагнення до "стратегічної стабільності" з РФ;
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Фокус на багатовимірні - не тільки військові - загрози.
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ЯКБИ МАНЕРГЕЙМ свого часу чекав би на "справедливий мир", то цілком можливо,що Валтонен була б зараз главою не фінського, а російського міду