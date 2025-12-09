Мир з Росією не може бути "за будь-яку ціну", - Валтонен

Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен звернулася до Дональда Трампа, підкресливши, що будь-яка мирна угода щодо війни в Україні має призвести до тривалого миру, а не просто до припинення вогню. Мир не може бути досягнутий "за будь-яку ціну".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg TV.

"Чесно кажучи, я трохи стурбована тим, що принесуть наступні дні та тижні", - наголосила Валтонен, зазначивши, що Фінляндія, так само як і Україна, прагне "миру якомога швидше, але не за будь-яку ціну".

Валтонен визнала, що потенційний мирний договір, укладений за участю Трампа, стане його спадщиною: хоча війна не є "війною Трампа", мир буде "миром Трампа". Вона наголосила на важливості справедливої угоди:

"І я впевнена, що президент Трамп зацікавлений у тривалому мирі - а якщо він не буде справедливим, то, як правило, не буде тривалим", - заявила глава МЗС Фінляндії.

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Валтонен про стратегію нацбезпеки США

Міністерка Валтонен прокоментувала положення нової Стратегії національної безпеки США, де Росія не фігурує як загроза Сполученим Штатам. На її думку, РФ є небезпекою для "всього світового миру" через її глобальну деструктивну діяльність, яка виходить далеко за межі України.

"Росія активно діє в Арктиці і не соромиться співпрацювати з іншими державами-ізгоями по всьому світу… Росія організовує військові перевороти в Африці, щоб спричинити нелегальну міграцію та страждання людей" - зазначила Валтонен.

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Що передувало?

Днями Білий дім оприлюднив нову стратегію нацбезпеки США. У ній, зокрема, йдеться, що європейський континент стикається з "цивілізаційним знищенням" через десятиліття економічного спаду, а також політичних і культурних провалів. В оновленій стратегії підкреслюється ідеологічна прірва, що відкрилася між Вашингтоном і його традиційними союзниками.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас прокоментувала оновлену Стратегію нацбезпеки США, де Європу піддано критиці. Вона зауважила, що попри ідеологічну прірву, США залишаються ключовим союзником Європи.

У Єврокомісії своєю чергою наголосили, що рішення, які стосуються Європейського Союзу, ухвалюються Європейським Союзом.

Основні положення нової оборонної стратегії США