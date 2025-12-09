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Новини Мирні перемовини Стратегія нацбезпеки США
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Мир з Росією не може бути "за будь-яку ціну", - Валтонен

Міністерка Валтонен виступила проти положень нової Стратегії національної безпеки США

Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен звернулася до Дональда Трампа, підкресливши, що будь-яка мирна угода щодо війни в Україні має призвести до тривалого миру, а не просто до припинення вогню. Мир не може бути досягнутий "за будь-яку ціну".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg TV.

"Чесно кажучи, я трохи стурбована тим, що принесуть наступні дні та тижні", - наголосила Валтонен, зазначивши, що Фінляндія, так само як і Україна, прагне "миру якомога швидше, але не за будь-яку ціну".

Валтонен визнала, що потенційний мирний договір, укладений за участю Трампа, стане його спадщиною: хоча війна не є "війною Трампа", мир буде "миром Трампа". Вона наголосила на важливості справедливої угоди:

"І я впевнена, що президент Трамп зацікавлений у тривалому мирі - а якщо він не буде справедливим, то, як правило, не буде тривалим", - заявила глава МЗС Фінляндії.

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Валтонен про стратегію нацбезпеки США

Міністерка Валтонен прокоментувала положення нової Стратегії національної безпеки США, де Росія не фігурує як загроза Сполученим Штатам. На її думку, РФ є небезпекою для "всього світового миру" через її глобальну деструктивну діяльність, яка виходить далеко за межі України.

"Росія активно діє в Арктиці і не соромиться співпрацювати з іншими державами-ізгоями по всьому світу… Росія організовує військові перевороти в Африці, щоб спричинити нелегальну міграцію та страждання людей"  - зазначила Валтонен.

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Що передувало?

  • Днями Білий дім оприлюднив нову стратегію нацбезпеки США. У ній, зокрема, йдеться, що європейський континент стикається з "цивілізаційним знищенням" через десятиліття економічного спаду, а також політичних і культурних провалів. В оновленій стратегії підкреслюється ідеологічна прірва, що відкрилася між Вашингтоном і його традиційними союзниками.
  • Глава дипломатії ЄС Кая Каллас прокоментувала оновлену Стратегію нацбезпеки США, де Європу піддано критиці. Вона зауважила, що попри ідеологічну прірву, США залишаються ключовим союзником Європи.
  • У Єврокомісії своєю чергою наголосили, що рішення, які стосуються Європейського Союзу, ухвалюються Європейським Союзом.

Основні положення нової оборонної стратегії США

  • Переорієнтація на Американський континент;

  • Менше глобальних зобов’язань, менше "світового поліцейства";

  • Перегляд відносин з Європою;

  • Прагнення до "стратегічної стабільності" з РФ;

  • Фокус на багатовимірні - не тільки військові - загрози.

Автор: 

перемовини (3833) росія (70537) США (26808) Фінляндія (1459)
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Топ коментарі
+4
Тим паче, платять цю ціну не білі європейці, а якісь там українці - хай потерплять.
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09.12.2025 10:45 Відповісти
+2
І це правда, бо кацап завжли обдурить. А наш Боневтік Потужно-Брехливий, Не лох, Херпіду, Чотиритжди улилянт, бізнес-партнер мародера міндіча і цукерманів мислив і робив навпаки. Він запевняв українців і весь світ, що в очах пуйла воно бачить мир, що неорбхідно перестати стріляти, що кацапи також люди і війною не підуть, що війну не закінчує Порошенко, бо він на ній наживається... Цей малорос і ворог України замість укріплення позицій, познімав міни, розмінував мости, відвів наші війська із 20 позицій, особливо це стосувалося Гнутове і Золотого. Воно знищило всі наші ракетні програми і весь час закупало дорожний бітум у ворога. Закупало в нього вугілля для ТЕЦ, закупало у друга ворога лукашенка електроенергію, знищуючи свої шахти і альтернативні виробники енергії. Воно закатало в асфальт всі бюджетні гроші за 500 мільярлдів, в тому числі і виділені на оборону. Воно призначило на накйвищі посади російськитх агентів і по сфальшованих справах просадило найкращих наших генералів Марченка і Павловського. Пізніше воно звілшьтн7ило Головкома Залужного і 16 генералів Генштабу..., а любдям втираєЮ, що воно піклується про Україну. То на чию користь воно працювало???
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09.12.2025 10:24 Відповісти
+2
Вимагати "справедливого миру" - коли Європа ,не робить жодних СЕРЙОЗНИХ зусиль для його встановлення - це лицемірство.
ЯКБИ МАНЕРГЕЙМ свого часу чекав би на "справедливий мир", то цілком можливо,що Валтонен була б зараз главою не фінського, а російського міду
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09.12.2025 10:44 Відповісти

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