РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11436 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры Стратегия нацбезопасности США
747 11

Мир с Россией не может быть "любой ценой", — Валтонен

Министр Валтонен выступила против положений новой Стратегии национальной безопасности США

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен обратилась к Дональду Трампу, подчеркнув, что любое мирное соглашение относительно войны в Украине должно привести к длительному миру, а не просто к прекращению огня. Мир не может быть достигнут "любой ценой".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg TV.

"Честно говоря, я немного обеспокоена тем, что принесут следующие дни и недели", - подчеркнула Валтонен, отметив, что Финляндия, так же как и Украина, стремится к "миру как можно скорее, но не любой ценой".

Валтонен признала, что потенциальный мирный договор, заключенный при участии Трампа, станет его наследием: хотя война не является "войной Трампа", мир будет "миром Трампа". Она подчеркнула важность справедливого соглашения:

"И я уверена, что президент Трамп заинтересован в длительном мире - а если он не будет справедливым, то, как правило, не будет длительным", - заявила глава МИД Финляндии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США пытаются отдалить Зеленского от Европы: считают ее препятствием, - Axios

Валтонен о стратегии нацбезопасности США

Министр Валтонен прокомментировала положения новой Стратегии национальной безопасности США, где Россия не фигурирует как угроза Соединенным Штатам. По ее мнению, РФ представляет опасность для "всего мирового мира" из-за ее глобальной деструктивной деятельности, которая выходит далеко за пределы Украины.

"Россия активно действует в Арктике и не стесняется сотрудничать с другими государствами-изгоями по всему миру... Россия организует военные перевороты в Африке, чтобы вызвать нелегальную миграцию и страдания людей", - отметила Валтонен.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Европа и Украина имеют "много карт" в мирных переговорах. Нужно сблизить позиции с США, - Макрон

Что предшествовало?

  • На днях Белый дом обнародовал новую стратегию нацбезопасности США. В ней, в частности, говорится, что европейский континент сталкивается с "цивилизационным уничтожением" из-за десятилетий экономического спада, а также политических и культурных провалов. В обновленной стратегии подчеркивается идеологическая пропасть, открывшаяся между Вашингтоном и его традиционными союзниками.
  • Глава дипломатии ЕС Кая Каллас прокомментировала обновленную Стратегию нацбезопасности США, где Европа подвергается критике. Она отметила, что, несмотря на идеологическую пропасть, США остаются ключевым союзником Европы.
  • В Еврокомиссии, в свою очередь, подчеркнули, что решения, касающиеся Европейского Союза, принимаются Европейским Союзом.

Основные положения новой оборонной стратегии США

  • Переориентация на американский континент;

  • Меньше глобальных обязательств, меньше "мирового полицейства";

  • Пересмотр отношений с Европой;

  • Стремление к "стратегической стабильности" с РФ;

  • Фокус на многомерные — не только военные — угрозы.

Автор: 

переговоры (5332) россия (98299) США (28561) Финляндия (1063)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Тим паче, платять цю ціну не білі європейці, а якісь там українці - хай потерплять.
показать весь комментарий
09.12.2025 10:45 Ответить
+2
Що конкретно пропонуєш? Воювати, поки не закінчаться українці? Сама де?
показать весь комментарий
09.12.2025 10:28 Ответить
+2
Вимагати "справедливого миру" - коли Європа ,не робить жодних СЕРЙОЗНИХ зусиль для його встановлення - це лицемірство.
ЯКБИ МАНЕРГЕЙМ свого часу чекав би на "справедливий мир", то цілком можливо,що Валтонен була б зараз главою не фінського, а російського міду
показать весь комментарий
09.12.2025 10:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І це правда, бо кацап завжли обдурить. А наш Боневтік Потужно-Брехливий, Не лох, Херпіду, Чотиритжди улилянт, бізнес-партнер мародера міндіча і цукерманів мислив і робив навпаки. Він запевняв українців і весь світ, що в очах пуйла воно бачить мир, що неорбхідно перестати стріляти, що кацапи також люди і війною не підуть, що війну не закінчує Порошенко, бо він на ній наживається... Цей малорос і ворог України замість укріплення позицій, познімав міни, розмінував мости, відвів наші війська із 20 позицій, особливо це стосувалося Гнутове і Золотого. Воно знищило всі наші ракетні програми і весь час закупало дорожний бітум у ворога. Закупало в нього вугілля для ТЕЦ, закупало у друга ворога лукашенка електроенергію, знищуючи свої шахти і альтернативні виробники енергії. Воно закатало в асфальт всі бюджетні гроші за 500 мільярлдів, в тому числі і виділені на оборону. Воно призначило на накйвищі посади російськитх агентів і по сфальшованих справах просадило найкращих наших генералів Марченка і Павловського. Пізніше воно звілшьтн7ило Головкома Залужного і 16 генералів Генштабу..., а любдям втираєЮ, що воно піклується про Україну. То на чию користь воно працювало???
показать весь комментарий
09.12.2025 10:24 Ответить
Мир з рашею не може бути взагалі!
Поки мордер у влади, раша-країна-терорист, якою вонав останні 2-а сторіччя й була!
Іперія орків ніколи не буде схильна до мирного співіснування!
показать весь комментарий
09.12.2025 10:26 Ответить
Що конкретно пропонуєш? Воювати, поки не закінчаться українці? Сама де?
показать весь комментарий
09.12.2025 10:28 Ответить
Чудик прикольный воевать придеться в любом случае хочешь ты этого или нет
показать весь комментарий
09.12.2025 10:38 Ответить
Арєстовіч,Міндіч , Рєзніков - всі воюють
показать весь комментарий
09.12.2025 10:45 Ответить
Чого ждеш, йди воюй вже зараз.
показать весь комментарий
09.12.2025 10:53 Ответить
Вимагати "справедливого миру" - коли Європа ,не робить жодних СЕРЙОЗНИХ зусиль для його встановлення - це лицемірство.
ЯКБИ МАНЕРГЕЙМ свого часу чекав би на "справедливий мир", то цілком можливо,що Валтонен була б зараз главою не фінського, а російського міду
показать весь комментарий
09.12.2025 10:44 Ответить
Європа активно торгує з Москвою, купує через посередників продукти нафтопереробки,продає компоненти для зброї, зберігає мільярди в своїх банках. Об'єм торгівлі з ********** в рази перевищують допомогу України - і при цьому лицемірно кажуть про справедливий мир.
Ви або труси вдягніть ,або хрестик зніміть
показать весь комментарий
09.12.2025 10:50 Ответить
Так те що вона робить - це і є її зусилля. Якщо подивитися їхні ютуби, вони там між собою спокійно кажуть - треба тягти переговори максимально довго, треба воювати максимально довго, щоб ослаблювати росію. Ну така в них стратегія, нам воно якось не дуже, бо все ж таки хочеться жити, але що вдієш. Доля така.
показать весь комментарий
09.12.2025 10:52 Ответить
Тим паче, платять цю ціну не білі європейці, а якісь там українці - хай потерплять.
показать весь комментарий
09.12.2025 10:45 Ответить
Кому як не фінам про це знати)
показать весь комментарий
09.12.2025 10:49 Ответить
 
 