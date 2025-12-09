Мир с Россией не может быть "любой ценой", — Валтонен

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен обратилась к Дональду Трампу, подчеркнув, что любое мирное соглашение относительно войны в Украине должно привести к длительному миру, а не просто к прекращению огня. Мир не может быть достигнут "любой ценой".

"Честно говоря, я немного обеспокоена тем, что принесут следующие дни и недели", - подчеркнула Валтонен, отметив, что Финляндия, так же как и Украина, стремится к "миру как можно скорее, но не любой ценой".

Валтонен признала, что потенциальный мирный договор, заключенный при участии Трампа, станет его наследием: хотя война не является "войной Трампа", мир будет "миром Трампа". Она подчеркнула важность справедливого соглашения:

"И я уверена, что президент Трамп заинтересован в длительном мире - а если он не будет справедливым, то, как правило, не будет длительным", - заявила глава МИД Финляндии.

Валтонен о стратегии нацбезопасности США

Министр Валтонен прокомментировала положения новой Стратегии национальной безопасности США, где Россия не фигурирует как угроза Соединенным Штатам. По ее мнению, РФ представляет опасность для "всего мирового мира" из-за ее глобальной деструктивной деятельности, которая выходит далеко за пределы Украины.

"Россия активно действует в Арктике и не стесняется сотрудничать с другими государствами-изгоями по всему миру... Россия организует военные перевороты в Африке, чтобы вызвать нелегальную миграцию и страдания людей", - отметила Валтонен.

Что предшествовало?

На днях Белый дом обнародовал новую стратегию нацбезопасности США. В ней, в частности, говорится, что европейский континент сталкивается с "цивилизационным уничтожением" из-за десятилетий экономического спада, а также политических и культурных провалов. В обновленной стратегии подчеркивается идеологическая пропасть, открывшаяся между Вашингтоном и его традиционными союзниками.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас прокомментировала обновленную Стратегию нацбезопасности США, где Европа подвергается критике. Она отметила, что, несмотря на идеологическую пропасть, США остаются ключевым союзником Европы.

В Еврокомиссии, в свою очередь, подчеркнули, что решения, касающиеся Европейского Союза, принимаются Европейским Союзом.

