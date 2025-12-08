Европа и Украина имеют "много карт" в мирных переговорах. Нужно сблизить позиции с США, — Макрон
Сейчас Европа и Украина имеют много аргументов и средств для давления на Россию во время переговоров о достижении мира в войне — остается только сблизить позиции Киева, ЕС и США.
Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон перед началом переговоров в Лондоне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
Санкционное давление на РФ
Макрон заявил, что ЕС имеет "много карт" во время переговоров о мире в Украине.
"Мы все поддерживаем Украину, мы все поддерживаем мир и мирные переговоры, чтобы достичь устойчивого, надежного мира. И я думаю, что у нас есть много карт в наших руках", - подчеркнул лидер Франции.
Он напомнил, что Евросоюз предоставляет финансирование для Украины, организовал поставки оборудования и учебных программ и т.д.
Нужна сильная позиция вместе с США
"Это факт, что Украина сопротивляется в этой войне, и факт, что российская экономика начинает страдать, особенно после наших последних санкций и санкций США", - убежден он.
"Теперь главным вопросом является сближение наших общих позиций - европейцев, украинцев и США, - чтобы завершить эти мирные переговоры и начать новый этап при наилучших возможных условиях для Украины, для европейцев и для нашей коллективной безопасности", - добавил Макрон.
Мирный план США
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
- Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
- 25 ноября Трамп отправил своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву на встречу с Путиным. Другому своему спецпосланнику Дэну Дрисколлу он поручил провести переговоры с Украиной в Киеве.
- 2 декабря состоялась встреча диктатора Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Так а чому ж ви не використовували всі ці "аргументи і засоби" всі ці роки? Якщо ви такі "потужні", то навіщо вам США? Чергове балабольство від "євроімпотентів"...