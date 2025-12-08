РУС
Новости Мирные переговоры заявление Макрона после спора Зеленского и Трампа
699 10

Европа и Украина имеют "много карт" в мирных переговорах. Нужно сблизить позиции с США, — Макрон

Макрон

Сейчас Европа и Украина имеют много аргументов и средств для давления на Россию во время переговоров о достижении мира в войне — остается только сблизить позиции Киева, ЕС и США.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон перед началом переговоров в Лондоне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Санкционное давление на РФ

Макрон заявил, что ЕС имеет "много карт" во время переговоров о мире в Украине.

"Мы все поддерживаем Украину, мы все поддерживаем мир и мирные переговоры, чтобы достичь устойчивого, надежного мира. И я думаю, что у нас есть много карт в наших руках", - подчеркнул лидер Франции.

Также читайте: США продолжают давить на Украину, чтобы ВСУ без боя вышли с Донбасса для "мира" с РФ, - Politico

Он напомнил, что Евросоюз предоставляет финансирование для Украины, организовал поставки оборудования и учебных программ и т.д.

Нужна сильная позиция вместе с США

"Это факт, что Украина сопротивляется в этой войне, и факт, что российская экономика начинает страдать, особенно после наших последних санкций и санкций США", - убежден он.

"Теперь главным вопросом является сближение наших общих позиций - европейцев, украинцев и США, - чтобы завершить эти мирные переговоры и начать новый этап при наилучших возможных условиях для Украины, для европейцев и для нашей коллективной безопасности", - добавил Макрон.

Читайте также: Гарантии безопасности для Украины должны быть такими, "чтобы Путину пришлось уважать мирное соглашение", - Стармер

Мирный план США

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
  • Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
  • 25 ноября Трамп отправил своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву на встречу с Путиным. Другому своему спецпосланнику Дэну Дрисколлу он поручил провести переговоры с Украиной в Киеве.
  • 2 декабря состоялась встреча диктатора Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Смотрите также: Зеленский начал встречу со Стармером, Макроном и Мерцем: заявления лидеров. ВИДЕО

Автор: 

Европа (2191) переговоры (5332) Макрон Эмманюэль (1522) война в Украине (7145)
Топ комментарии
+3
Карти у Європи тільки бубнової масті - бо там тільки постійно бубнять про красиві речі без жодного результату.
показать весь комментарий
08.12.2025 17:06 Ответить
+2
Коаліція немічних надула щоки і благає почути їх голос.
показать весь комментарий
08.12.2025 17:13 Ответить
+1
Так в США на руках кацапські карти
показать весь комментарий
08.12.2025 17:08 Ответить
Зараз Європа та Україна мають багато аргументів і засобів для тиску на Росію під час переговорів про досягнення миру у війні

Так а чому ж ви не використовували всі ці "аргументи і засоби" всі ці роки? Якщо ви такі "потужні", то навіщо вам США? Чергове балабольство від "євроімпотентів"...
показать весь комментарий
08.12.2025 17:18 Ответить
Заяви ні про що, демагогія. Замість конфіскації активів - дєнєг нєт, но ви дєржитесь.
показать весь комментарий
08.12.2025 17:19 Ответить
Європа хоче вирішити свої питання, за рахунок України.
показать весь комментарий
08.12.2025 17:23 Ответить
Багато карт таро
показать весь комментарий
08.12.2025 18:00 Ответить
 
 