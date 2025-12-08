Европа и Украина имеют "много карт" в мирных переговорах. Нужно сблизить позиции с США, — Макрон

Сейчас Европа и Украина имеют много аргументов и средств для давления на Россию во время переговоров о достижении мира в войне — остается только сблизить позиции Киева, ЕС и США.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон перед началом переговоров в Лондоне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Санкционное давление на РФ

Макрон заявил, что ЕС имеет "много карт" во время переговоров о мире в Украине.

"Мы все поддерживаем Украину, мы все поддерживаем мир и мирные переговоры, чтобы достичь устойчивого, надежного мира. И я думаю, что у нас есть много карт в наших руках", - подчеркнул лидер Франции.

Он напомнил, что Евросоюз предоставляет финансирование для Украины, организовал поставки оборудования и учебных программ и т.д.

Нужна сильная позиция вместе с США

"Это факт, что Украина сопротивляется в этой войне, и факт, что российская экономика начинает страдать, особенно после наших последних санкций и санкций США", - убежден он.

"Теперь главным вопросом является сближение наших общих позиций - европейцев, украинцев и США, - чтобы завершить эти мирные переговоры и начать новый этап при наилучших возможных условиях для Украины, для европейцев и для нашей коллективной безопасности", - добавил Макрон.

Мирный план США

