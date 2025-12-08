Європа та Україна мають "багато карт" у мирних перемовинах. Потрібно зблизити позиції зі США, - Макрон

Зараз Європа та Україна мають багато аргументів і засобів для тиску на Росію під час переговорів про досягнення миру у війні — залишається лише зблизити позиції Києва, ЄС та США.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон перед початком перемовин у Лондоні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

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Санкційний тиск на РФ

Макрон заявив, що ЄС має "багато карт" під час перемовин про мир в Україні.

"Ми всі підтримуємо Україну, ми всі підтримуємо мир та мирні переговори, щоб досягти стійкого, надійного миру. І я думаю, що у нас є багато карт у наших руках", - наголосив лідер Франції.

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Він нагадав, що Євросоюз надає фінансування для України, організував постачання обладнання і навчальних програм тощо.

Потрібна сильна позиція разом зі США

"Це факт, що Україна чинить опір у цій війні, і факт, що російська економіка починає страждати, особливо після наших останніх санкцій та санкцій США", - переконаний він.

"Тепер головним питанням є зближення наших спільних позицій – європейців, українців і США, – щоб завершити ці мирні переговори та розпочати новий етап за найкращих можливих умов для України, для європейців та для нашої колективної безпеки", - додав Макрон.

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Мирний план США

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