Європа та Україна мають "багато карт" у мирних перемовинах. Потрібно зблизити позиції зі США, - Макрон
Зараз Європа та Україна мають багато аргументів і засобів для тиску на Росію під час переговорів про досягнення миру у війні — залишається лише зблизити позиції Києва, ЄС та США.
Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон перед початком перемовин у Лондоні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
Санкційний тиск на РФ
Макрон заявив, що ЄС має "багато карт" під час перемовин про мир в Україні.
"Ми всі підтримуємо Україну, ми всі підтримуємо мир та мирні переговори, щоб досягти стійкого, надійного миру. І я думаю, що у нас є багато карт у наших руках", - наголосив лідер Франції.
Він нагадав, що Євросоюз надає фінансування для України, організував постачання обладнання і навчальних програм тощо.
Потрібна сильна позиція разом зі США
"Це факт, що Україна чинить опір у цій війні, і факт, що російська економіка починає страждати, особливо після наших останніх санкцій та санкцій США", - переконаний він.
"Тепер головним питанням є зближення наших спільних позицій – європейців, українців і США, – щоб завершити ці мирні переговори та розпочати новий етап за найкращих можливих умов для України, для європейців та для нашої колективної безпеки", - додав Макрон.
Мирний план США
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
- Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
- 25 листопада Трамп відправив свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви на зустріч із Путіним. Іншому своєму спецпосланцю Дену Дрісколлу він доручив провести переговори з Україною у Києві.
- 2 грудня відбулася зустріч диктатора Володимира Путіна зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
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