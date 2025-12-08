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Новини Мирні перемовини Заяви Макрона
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Європа та Україна мають "багато карт" у мирних перемовинах. Потрібно зблизити позиції зі США, - Макрон

Макрон

Зараз Європа та Україна мають багато аргументів і засобів для тиску на Росію під час переговорів про досягнення миру у війні — залишається лише зблизити позиції Києва, ЄС та США.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон перед початком перемовин у Лондоні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

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Санкційний тиск на РФ

Макрон заявив, що ЄС має "багато карт" під час перемовин про мир в Україні.

"Ми всі підтримуємо Україну, ми всі підтримуємо мир та мирні переговори, щоб досягти стійкого, надійного миру. І я думаю, що у нас є багато карт у наших руках", - наголосив лідер Франції.

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Він нагадав, що Євросоюз надає фінансування для України, організував постачання обладнання і навчальних програм тощо.

Потрібна сильна позиція разом зі США

"Це факт, що Україна чинить опір у цій війні, і факт, що російська економіка починає страждати, особливо після наших останніх санкцій та санкцій США", - переконаний він.

"Тепер головним питанням є зближення наших спільних позицій – європейців, українців і США, – щоб завершити ці мирні переговори та розпочати новий етап за найкращих можливих умов для України, для європейців та для нашої колективної безпеки", - додав Макрон.

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Мирний план США

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
  • Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
  • 25 листопада Трамп відправив свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви на зустріч із Путіним. Іншому своєму спецпосланцю Дену Дрісколлу він доручив провести переговори з Україною у Києві.
  • 2 грудня відбулася зустріч диктатора Володимира Путіна зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

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Європа (2516) перемовини (3833) Макрон Емманюель (1789) війна в Україні (8567)
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Топ коментарі
+4
Карти у Європи тільки бубнової масті - бо там тільки постійно бубнять про красиві речі без жодного результату.
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08.12.2025 17:06 Відповісти
+2
Коаліція немічних надула щоки і благає почути їх голос.
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08.12.2025 17:13 Відповісти
+1
Так в США на руках кацапські карти
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08.12.2025 17:08 Відповісти

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