Кошта на тлі нової стратегії нацбезпеки США: ЄС залишається "першим і найнепохитнішим прихильником України"

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта заявив, що Євросоюз залишається "першим і найнепохитнішим прихильником України" від початку повномасштабної війни.

Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Я бачу, що так багато людей намагаються підірвати Європу. Чому? Тому що ЄС сильний. І ми працюємо над тим, щоб зробити його ще сильнішим", - зазначив Кошта. За його словами, Євросоюз уже зробив "сміливі кроки" для зміцнення європейської оборони та посилення стратегічної автономії.

Очільник Євроради також підкреслив, що ЄС розвинув широку мережу партнерств у світі, яка ґрунтується на справедливій торгівлі, спільному процвітанні та захисті міжнародного порядку на основі правил.

Кошта опублікував заяву на тлі свого виступу в Інституті Жака Делора в Парижі. Там він відреагував на нову стратегію нацбезпеки США, назвавши документ "загрозою втручанню у політичне життя Європи". "США не можуть замінити вибір європейських громадян, які партії є хорошими, а які - поганими", - сказав він.

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Що передувало?

Днями Білий дім оприлюднив нову стратегію нацбезпеки США. У ній, зокрема, йдеться, що європейський континент стикається з "цивілізаційним знищенням" через десятиліття економічного спаду, а також політичних і культурних провалів. В оновленій стратегії підкреслюється ідеологічна прірва, що відкрилася між Вашингтоном і його традиційними союзниками.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас прокоментувала оновлену Стратегію нацбезпеки США, де Європу піддано критиці. Вона зауважила, що попри ідеологічну прірву, США залишаються ключовим союзником Європи.

У Єврокомісії своєю чергою наголосили, що рішення, які стосуються Європейського Союзу, ухвалюються Європейським Союзом.

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Основні положення нової оборонної стратегії США

Переорієнтація на Американський континент;

Менше глобальних зобов’язань, менше "світового поліцейства";

Перегляд відносин з Європою;

Прагнення до "стратегічної стабільності" з РФ;

Фокус на багатовимірні - не тільки військові - загрози.

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