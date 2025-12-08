РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10623 посетителя онлайн
Новости Поддержка Украине Стратегия нацбезопасности США
175 4

Кошта на фоне новой стратегии нацбезопасности США: ЕС остается "первым и самым непоколебимым сторонником Украины"

кошта

Президент Европейского Совета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз остается "первым и самым непоколебимым сторонником Украины" с начала полномасштабной войны.

Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Я вижу, что так много людей пытаются подорвать Европу. Почему? Потому что ЕС силен. И мы работаем над тем, чтобы сделать его еще сильнее", - отметил Кошта. По его словам, Евросоюз уже сделал "смелые шаги" для укрепления европейской обороны и усиления стратегической автономии.

Глава Евросовета также подчеркнул, что ЕС развил широкую сеть партнерств в мире, основанную на справедливой торговле, совместном процветании и защите международного порядка на основе правил.

Кошта опубликовал заявление на фоне своего выступления в Институте Жака Делора в Париже. Там он отреагировал на новую стратегию нацбезопасности США, назвав документ "угрозой вмешательства в политическую жизнь Европы". "США не могут заменить выбор европейских граждан, какие партии хорошие, а какие - плохие", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Совет ЕС утвердил программу EDIP с интеграцией украинского оборонпрома

Что предшествовало?

  • На днях Белый дом обнародовал новую стратегию нацбезопасности США. В ней, в частности, говорится, что европейский континент сталкивается с "цивилизационным уничтожением" из-за десятилетия экономического спада, а также политических и культурных провалов. В обновленной стратегии подчеркивается идеологическая пропасть, открывшаяся между Вашингтоном и его традиционными союзниками.
  • Глава дипломатии ЕС Кая Каллас прокомментировала обновленную Стратегию нацбезопасности США, где Европа подвергается критике. Она отметила, что, несмотря на идеологическую пропасть, США остаются ключевым союзником Европы.
  • В Еврокомиссии, в свою очередь, подчеркнули, что решения, касающиеся Европейского Союза, принимаются Европейским Союзом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Германии не согласны с некоторыми элементами Стратегии нацбезопасности США: РФ остается угрозой

Основные положения новой оборонной стратегии США

  • Переориентация на американский континент;

  • Меньше глобальных обязательств, меньше "мирового полицейства";

  • Пересмотр отношений с Европой;

  • Стремление к "стратегической стабильности" с РФ;

  • Фокус на многомерные — не только военные — угрозы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Страны ЕС начали распределять гарантии по кредиту для Украины, наибольшая доля придется на Германию, ‒ Politico

Автор: 

США (28544) Евросоюз (17911) Антониу Кошта (96)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хоч щось добре...
показать весь комментарий
08.12.2025 17:49 Ответить
Найнепохитніші прихильники???? Вболівальники буде правдивіше... Ставте ставки як на коней
показать весь комментарий
08.12.2025 17:50 Ответить
А хотілось би, щоб були "союзниками"... А то однієї "прихильності" вже малувато.
показать весь комментарий
08.12.2025 17:51 Ответить
Озабоченці !
показать весь комментарий
08.12.2025 18:00 Ответить
 
 