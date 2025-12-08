Кошта на фоне новой стратегии нацбезопасности США: ЕС остается "первым и самым непоколебимым сторонником Украины"

Президент Европейского Совета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз остается "первым и самым непоколебимым сторонником Украины" с начала полномасштабной войны.

Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я вижу, что так много людей пытаются подорвать Европу. Почему? Потому что ЕС силен. И мы работаем над тем, чтобы сделать его еще сильнее", - отметил Кошта. По его словам, Евросоюз уже сделал "смелые шаги" для укрепления европейской обороны и усиления стратегической автономии.

Глава Евросовета также подчеркнул, что ЕС развил широкую сеть партнерств в мире, основанную на справедливой торговле, совместном процветании и защите международного порядка на основе правил.

Кошта опубликовал заявление на фоне своего выступления в Институте Жака Делора в Париже. Там он отреагировал на новую стратегию нацбезопасности США, назвав документ "угрозой вмешательства в политическую жизнь Европы". "США не могут заменить выбор европейских граждан, какие партии хорошие, а какие - плохие", - сказал он.

Что предшествовало?

На днях Белый дом обнародовал новую стратегию нацбезопасности США. В ней, в частности, говорится, что европейский континент сталкивается с "цивилизационным уничтожением" из-за десятилетия экономического спада, а также политических и культурных провалов. В обновленной стратегии подчеркивается идеологическая пропасть, открывшаяся между Вашингтоном и его традиционными союзниками.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас прокомментировала обновленную Стратегию нацбезопасности США, где Европа подвергается критике. Она отметила, что, несмотря на идеологическую пропасть, США остаются ключевым союзником Европы.

В Еврокомиссии, в свою очередь, подчеркнули, что решения, касающиеся Европейского Союза, принимаются Европейским Союзом.

Основные положения новой оборонной стратегии США

Переориентация на американский континент;

Меньше глобальных обязательств, меньше "мирового полицейства";

Пересмотр отношений с Европой;

Стремление к "стратегической стабильности" с РФ;

Фокус на многомерные — не только военные — угрозы.

