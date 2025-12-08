Совет ЕС утвердил программу EDIP с интеграцией украинского оборонпрома

Совет Европейского Союза официально одобрил Программу европейской оборонной промышленности (EDIP), которая предусматривает интеграцию оборонной промышленности Украины в оборонно-промышленный комплекс ЕС.

EDIP направлена на повышение обороноспособности Евросоюза путем укрепления конкурентоспособности и оперативности европейской оборонно-технологической промышленной базы. Общий бюджет программы составляет 1,5 млрд евро на 2025-2027 годы.

Из этой суммы 300 млн евро выделено на специальный Инструмент поддержки Украины. Он должен быть направлен на модернизацию и поддержку украинского оборонпрома, а также на содействие его интеграции в более широкую европейскую оборонно-промышленную экосистему.

Напомним, проект законодательного акта ЕС, который предусматривает включение Украины в Европейский оборонный фонд (European Defence Fund), будет вынесен на голосование Европейского парламента до конца 2025 года.

