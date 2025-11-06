Европарламент рассмотрит присоединение Украины к Европейскому оборонному фонду до конца 2025 года

Проект законодательного акта ЕС, который предусматривает включение Украины в Европейский оборонный фонд (European Defence Fund), будет вынесен на голосование Европейского парламента до конца 2025 года.

Об этом заявила председатель комитета Европарламента по вопросам безопасности и обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Наш комитет работает оперативно, и я довольна тем, что мы планируем проголосовать за Комплексный оборонный пакет ЕС (Defence Omnibus Package) до конца этого года, чтобы быть готовыми к следующему этапу повестки дня ЕС в сфере обороны", - отметила Штрак-Циммерманн.

Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс напомнил, что предварительно согласованный оборонный минипакет открывает возможность для Украины стать ассоциированным членом Европейского оборонного фонда.

Присоединение Украины к ЕОФ

В Европарламенте уточнили, что проект предусматривает увеличение финансирования оборонных инвестиций за счет изменений в действующие программы ЕС - STEP, Horizon Europe, EDF, Digital Europe и CEF - в рамках плана ReArm Europe. "Депутаты настояли, чтобы законодательство позволяло оказывать более широкую поддержку оборонной промышленности Украины и гарантировало ее участие в Европейском оборонном фонде", - подчеркнули в учреждении.

По данным датского председательства в ЕС, присоединение Украины к ЕОФ откроет для украинских компаний новые возможности участия в совместных исследованиях и разработках в сфере обороны. Бюджет фонда на 2021-2027 годы составляет 7,3 млрд евро.

