Європарламент розгляне долучення України до Європейського оборонного фонду до кінця 2025 року

Проєкт законодавчого акту ЄС, який передбачає включення України до Європейського оборонного фонду (European Defence Fund), буде винесений на голосування Європейського парламенту до кінця 2025 року.

Про це заявила голова комітету Європарламенту з питань безпеки та оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Наш комітет працює оперативно, і я задоволена тим, що ми плануємо проголосувати за Комплексний оборонний пакет ЄС (Defence Omnibus Package) до кінця цього року, щоб бути готовими до наступного етапу порядку денного ЄС у сфері оборони", - зазначила Штрак-Циммерманн.

Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс нагадав, що попередньо узгоджений оборонний мініпакет відкриває можливість для України стати асоційованим членом Європейського оборонного фонду.

Читайте також: В Угорщині вважають, що Європарламент "політично мотивовано атакує" через позицію щодо війни в Україні

Долучення України до ЄОФ

У Європарламенті уточнили, що проєкт передбачає збільшення фінансування оборонних інвестицій за рахунок змін до чинних програм ЄС - STEP, Horizon Europe, EDF, Digital Europe та CEF - у межах плану ReArm Europe. "Депутати наполягли, щоб законодавство дозволяло надавати ширшу підтримку оборонній промисловості України та гарантувало її участь у Європейському оборонному фонді", - наголосили в установі.

За даними данського головування в ЄС, долучення України до ЄОФ відкриє для українських компаній нові можливості участі у спільних дослідженнях і розробках у сфері оборони. Бюджет фонду на 2021-2027 роки становить 7,3 млрд євро.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ