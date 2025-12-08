Рада ЄС затвердила програму EDIP з інтеграцією українського оборонпрому

Рада Європейського Союзу офіційно схвалила Програму європейської оборонної промисловості (EDIP), яка передбачає інтеграцію оборонної промисловості України в оборонно-промисловий комплекс ЄС.

Про це йдеться в повідомленні Ради ЄС, передає Цензор.НЕТ.

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EDIP спрямована на підвищення обороноздатності Євросоюзу шляхом зміцнення конкурентоспроможності та оперативності європейської оборонно-технологічної промислової бази. Загальний бюджет програми становить 1,5 млрд євро на 2025-2027 роки.

Із цієї суми 300 млн євро виділено на спеціальний Інструмент підтримки України. Він має бути спрямований на модернізацію та підтримку українського оборонпрому, а також на сприяння його інтеграції у ширшу європейську оборонно-промислову екосистему.

Нагадаємо, проєкт законодавчого акту ЄС, який передбачає включення України до Європейського оборонного фонду (European Defence Fund), буде винесений на голосування Європейського парламенту до кінця 2025 року.

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